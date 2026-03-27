Oameni de știință cer eliminarea trecerii la ora de vară: "Există o serie de riscuri semnificative"

Se schimbă ora și mulți dintre noi ne vom teme să pierdem o oră de somn. Acum, oameni de știință au cerut eliminarea orei de vară (DST), pe fondul temerilor că aceasta alimentează o creștere a cancerului, a accidentelor rutiere și a problemelor de somn.

Dr. John O'Neill, expert în ritm celular la Laboratorul de Biologie Moleculară al Consiliului de Cercetare Medicală din Cambridge, a declarat că există riscuri "mici, dar semnificative" asociate cu schimbarea orei.

"Nu oferă prea multe beneficii nimănui în zilele noastre, expunându-ne la o serie mică, dar semnificativă, de riscuri", a spus el, conform Daily Mail.

"Vezi o creștere a incidenței atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale și, într-adevăr, ai o creștere a numărului de accidente rutiere timp de câteva zile după schimbarea orei."

Dr. O'Neill solicită anularea tradiției vechi de un secol, deoarece sondajele din ultimii ani arată că majoritatea britanicilor sunt de acord.

"Sunt sigur că a fost extrem de util pentru strămoșii noștri acum 100 de ani", a spus el.

Practica schimbării ceasurilor a fost introdusă pentru prima dată în 1916, în încercarea de a îmbunătăți productivitatea forței de muncă prin valorificarea la maximum a orelor de zi în lunile de vară.

Aceasta înseamnă că ceasurile se dau înainte cu o oră la ora 1 dimineața în ultima duminică din martie și înapoi cu o oră la ora 2 dimineața în ultima duminică din octombrie.

Argumentul este că, pe măsură ce zilele devin mai lungi, schimbarea programului nostru înainte oferă oamenilor mai multe ore de lumină solară în timpul zilei de lucru.

Dar Dr. O'Neill a spus că acest lucru poate avea un impact negativ asupra sănătății noastre - de exemplu, prin creșterea riscului de atac de cord sau accident vascular cerebral - deoarece fiziologia noastră nu este pregătită și gata pentru schimbarea bruscă.

"Dacă puneți toate aceste poveri și solicitări, de exemplu, asupra sistemului cardiovascular, cu o oră mai devreme, atunci acesta pur și simplu nu este la fel de bine pregătit să satisfacă cererea", a spus el.

"Așadar, la persoanele puțin mai în vârstă sau puțin mai puțin sănătoase, crește riscul unui eveniment advers, un atac de cord sau un accident vascular cerebral", a spus el.

Pierderea unei ore de somn atunci când ceasurile se schimbă înainte poate duce la o oboseală mai mare decât de obicei la nivelul întregii populații.

Unele studii au sugerat că riscul accidentelor rutiere mortale crește cu aproximativ șase procente după trecerea la ora de vară de primăvară.

