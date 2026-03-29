Video România a trecut la ora de vară. Care sunt provocările şi riscurile pentru sănătate

Noaptea trecută am pierdut o oră de somn, dar vom câştigat ceva la schimb: lumină. Se va însera mult mai tâziu şi ne vom putea bucura mai mult de plimbări şi activităţi în aer liber. Trecerea la ora de vară vine, însă, la pachet cu provocări. Pentru unii, mai mari, pentru alţii, mai mici. Stres, anxietate şi senzaţia de oboseală sunt doar câteva dintre efectele negative. Specialiştii ne sfătuiesc să nu forţăm ritmul până ne adaptăm.

de Angela Bertea

la 29.03.2026 , 07:51

Azi-noapte, ceasul a luat-o înainte: ora 03:00 a devenit ora 04:00. Aşa se face că ziua de astăzi este cea mai scurtă din an, cu doar 23 de ore. Nu toţi vom fi în formă maximă după această schimbare. Ritmul biologic este cel mai afectat.

"În primul rând, ritmul somn-veghe şi asta în special la copii. Procesele cardiovasculare, de asemenea sunt afectate. La o anumită oră, când omul se scula, de dimineaţă, începeau să funcţioneze pentru a asigura activitatea organismului. Cel digestiv, care era obişnuit să fie alimentat la o anumită oră", explică Irina Badrajan, medic de familie.

Specialiştii spun că adaptarea completă la ora de vară poate dura de la câteva zile până la o săptămână, în funcţie de fiecare persoană.

"Apar oboseala şi iritabilitatea. De ce? Tocmai pentru că somnul devine fragmentat în primele nopţi. Scade, în felul acesta, toleranţa la frustrare şi reacţiile emoţionale apar mai rapid. Atenţia şi viteza de procesare sunt uşor afectate", explică Codruţa Covaşă, psihoterapeut.

În România, această practică este folosită din 1979, chiar dacă, în ultimii ani, au existat discuţii la nivel european privind renunţarea la schimbarea sezonieră a orei. Cu toate acestea, mulţi oameni privesc partea plină a paharului.

"Sunt state care aplică pe tot parcursul anului ora de vară, cum e Turcia. Respectiv, state care nu aplică deloc ora de vară sau cum e cazul Statelor Unite, sunt state federale unde se aplică, respectiv state în care nu se aplică", explică Cezar Leşanu, muzeograf Observatorul Astronomic si Planetariu Suceava.

România va trece la ora de iarnă în ultima duminică a lunii octombrie.

Angela Bertea
