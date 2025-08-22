"Ne vindem apa şi aurul din Lacul Vidraru". Sunt doar câteva dintre mesajele care s-au rostogolit în ultimele zile în online. O inundaţie de texte false, conspiraţioniste, se revolta autoritîţile. În realitate, lacul a început să fie golit treptat pentru lucrări de retehnologizare. O echipă Observator a ajuns la Barajul Vidraru. Iată ce am găsit!

"Franţa decapitează Vidraru" sau "Resursele României furate pentru profit străin". Aşa sună mesajele care au inundat internetul. Alţii au mers şi mai departe. Au creat imagini cu inteligenţă artificială care arată deja apă îmbuteliată şi etichetată în Franţa.

Toate postările îndeamnă la mobilizare generală şi la oprirea secării lacului, pentru a nu ne pierde resursele. Ba chiar. unele imagini arată lacul deja secat.

"Grăbiţi-vă, vine cineva. Aurul nu le ajunge, fură şi apa" spun oamenii pe internet.

De unde vine teoria conspiraţiei care a inundat internetul

O echipă Observator a ajuns la Barajul Vidraru. Nici urmă de investitor francez care să extragă apă.

Localnic: N-aş crede să fie golit lacul ca să mai extragă dintr-însul. Păi, apa care vine unde se mai duce?

Reporter: Spun că se duce în Franţa, îmbuteliată.

Localnic: N-aş crede, Franţa are apa ei. Noi cărăm apă din Franţa, peste tot este apă, prin munţii ăia, pe lângă Toulouse.

"A fost iniţial o poveste cu cineva care lua mâncare în Franţa şi i-a adus o ciorbă şi i-a spus chelnerul că secretul e că i-au adus apă din România. Şi după aia tot felul de fake-uri şi alte nebunii" a spus alt localnic.

Vizitatorii se îndoiesc de ideile care circulă pe internet

Oamenii care se opresc câteva minute să admire lacul se îndoiesc de conspiraţiile care au împânzit internetul în ultimele zile.

"Îs nişte absurdităţi, uitaţi, filmaţi lacul că-i aici lacul. Când o să sece lacul şi-o să-l ducă-n Franţa? Dacă era, îl luam noi deja, nu? Nu-l extrăgeam noi?" a spus un preot din judeţul Cluj, Mihai Racolţa.

Reporter: O să dezminţiţi la biserică, dacă vine vreun credincios?

Preot: Bineînţeles, o să punem şi noi poze că apa-i aici, n-o luat-o nimeni.

Alţii caută să-şi imagineze cum ar arăta scenariile în realitate.

In Lacul Vidraru sunt 465 de milioane de metri cubi de apă. O cantitate cu care am putea să umplem 465 de miliarde de sticle de un litru. Pentru a fi duse în Franţa ar fi nevoie de 5 milioane de camioane care odată ce ar porni la drum ar ajunge în Paris în aproximativ doi ani şi, evident, ar paraliza traficul european. Convoiul ar fi atât de mare încât ar putea să înconjoare de două ori Pământul. Toată operaţiunea pe care v-am descris-o ar costa peste 17 miliarde de euro.

"Apa a scăzut în această zonă. În jur de 5-6 metri chiar" a spus cineva.

De ce se goleşte lacul, de fapt?

Lacul se goleşte, într-adevăr, treptat, dar cu alt scop.

"Golirea lacului a început la 1 august şi este o primă etapă a unui proces ce se va încheia abia în 28 februarie anul viitor. Apa va fi evacuată controlat în albia râului Argeş iar la final va ajunge la 47 de metri cubi de apă pe secundă" a spus reporterul Observator Andreea Milea.

"Acele teorii conspiraţioniste care vin cu faptul că se duce apa cu aur într-o anumită ţară, că se găsesc nişte tunele dacice. Nu ştiu care este scopul lor. Dar acum, păstrând discuţia serioasă, sunt cele mai importante lucrări care se fac în ultimii 60 de ani la lacul Vidraru" a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Filmuleţele postate pe reţele dezvăluie inclusiv ruinele satului Cumpăna, localitate sacrificată în 1966 pentru barajul Vidraru.

Sătenii din zonă urmăresc volumul lacului şi observă într-adevăr rămăşiţele caselor de acum jumătate de secol.

"Uite aici la marginea apei cam 60 de metri, puţin mai încolo, de fapt se vede ceva, o vilă, vedeţi dumneavoastră, unde e apa mai tulbure puţin" a spus Cornel Duna, angajat al Cabana Cumpăna.

Contractul de retehnologizare depăşeşte 188 de milioane de euro, iar lacul ar urma să revină la capacitatea normală în toamna anului viitor.

