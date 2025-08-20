România are cea mai mare creştere a chiriilor din Uniunea Europeană, iar proprietarii le majorează şi mai mult pentru că se apropie începerea anului universitar. Studenţii care îşi caută gazde vor plăti 50 - 100 de euro în plus pentru apartamentul în care au stat anul trecut.

"Eu aş avea nevoie de un apartament cu două camere, care să fie decomandat şi cât mai aproape de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Aproximativ 400 de euro" a explicat doctorandul Darius.

Darius începe doctoratul la Iași în octombrie și caută un apartament de două luni. Chiar şi cu ajutorul specialiștilor șansele să mai găsească ceva în buget și aproape de universitate sunt mici.

"Am mai stat în chirie în primul an de facultate. Se vede clar o creştere pe piaţa de chirii din Iaşi, aş zice de 50 dacă nu chiar 100 de euro. E destul de greu de găsit, totul se dă destul de rapid" a mai povestit Darius.

Chiriile au crescut cu 6%, cel mai mare procent din UE

În România prețul chiriei a urcat în iunie cu aproape 6% , cea mai mare creștere din UE. Ca să găsească locuinţa visată, viitorii chiriaşi trebuie să facă compromisuri.

"Cu aceeaşi bani pe care i-am da pentru a închiria un apartament cu doar o cameră într-o zonă mai centrală, renovat, în oraş, putem să închiriem un astfel de apartament care are 3 camere. Suntem în afara Iaşiului la o distanţă de aproximativ 30 de minute cu maşina sau cu tramvaiul până la o universitate. Avantajul principal este spaţiul de trei ori mai mare, dar şi faptul că a fost amenajat, de exemplu, cu un designer" a explicat reporterul Observator Clara Mihociu.

Bucureştiul, oraşul cu cele mai mari chirii

Cele mai mari chirii le avem în București, în sectorul 1, în jur de 700 de euro pentru două camere. Un apartament asemănător costă în Cluj napoca în jur de 600 de euro. La Timișoara aproximativ 430 Euro şi 500 de euro la Braşov.

"Puţin cam trist că trebuie să dai aşa de mult. Dacă ar fi să mă mut în oraş, nu cred că aş putea să mă descurc. Prin 2020 când eram în liceu şi încercam să stau în oraş, erau mai mici chiriile" a spus cineva.

"Din punct de vedere stoc avem foarte puţine opţiuni, singurele care rămân mai mult timp în piaţă sunt cele care au un preţ în afara pieţii. Faţă de anul trecut au crescut şi cu 6%, clar prin prisma creşterii interesului s-a ajuns. Suntem pe un trend ascendent de creştere a dobânzilor la credite, când sunt astfel de situaţii creşte şi cererea pe chirie" a spus agentul imobiliar Valerian Florea.

Datele europene arată că pe lângă România, şi în Estonia chiriile au crescut cu 5%.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰