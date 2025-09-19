Brașovul s-a transformat în capitala distracției! Oktoberfest, cel mai mare festival de bere din inima țării, și-a deschis porțile și a aprins cheful de viață al petrecăreților. Halbele s-au ciocnit fără oprire, berea brună și blondă a curs în valuri, iar atmosfera a fost un carusel de râsete, muzică și voie bună. Iar după ce și-au potolit setea, oamenii s-au răsfățat cu bunătăţi din belşug și au dansat printre mese până la epuizare.

Oktoberfest şi-a deschis porţile la Brașov! Iar înainte ca berea să curgă în valuri, orașul a fost cucerit de o paradă spectaculoasă, unde caii împodobiţi au defilat la pas pe ritmuri de fanfară.

"Costumaţie autentică de tirolez şi bavarez. Bucuria este să o îmbrac la această sărbătoare unde curge berea, şi pentru noi este o mare, mare distracție", spune un participant.

După parada care a colorat străzile oraşului, veselia s-a mutat sub un cort uriaş. Cu chef cât pentru o întreagă orchestră, petrecăreții s-au așezat la mese și au ridicat halbele pline ochi, gata să dea peste cap primele beri spumoase ale festivalului.

Articolul continuă după reclamă

"Este cea mai lungă ediţie Oktoberfest desfăşurată la Braşov, pe o perioadă de 18 zile în care va fi distracţie, voie bună şi multă bere", spune Anca Socaciu, organizator.

Iar după ce și-au potolit setea, petrecăreții s-au răsfățat cu bunătăți alese, pline de arome care le-au stârnit instant pofta… de încă o halbă de bere! Și așa, distracția a continuat să curgă, la fel ca berea, din belşug.

"Distracţie, multe trupe consacrate, care vor participa la acest eveniment în fiecare seară. Va fi ceva diferit, pentru a surprinde publicul", spune Anca Socaciu, organizator.

Până pe 5 octombrie, Oktoberfest transformă Brașovul într-un maraton al distracției: nopți pline de muzică ce ridică mulțimea pe mese, arome irezistibile care îți fac poftă doar din miros și halbe uriașe de bere rece, menite să țină petrecerile aprinse până la răsărit!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰