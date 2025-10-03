Operațiune de salvare în Bucegi: turiști blocați în zăpadă, ajutați de Salvamont Brașov

Doi turiști au rămas izolați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului gros de zăpadă. Salvamontiștii din Râșnov intervin de urgență pentru a-i recupera, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie.

Poiana Brașov, România – 24 ianuarie 2016: Echipa Salvamont pe pârtia de schi. Un bărbat conduce o snowmobilă folosită pentru salvarea persoanelor în sezonul de iarnă, în Poiana Brașov, România - Shutterstock

Doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului mare de zăpadă. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lor, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie, informează MEDIAFAX.

O acțiune de salvare este în desfășurare în Munții Bucegi, în zona Poiana Prepeleac, unde doi turiști au cerut ajutor după ce au pierdut traseul turistic.

Salvamontiștii intervin de urgență

Din cauza stratului de zăpadă de peste 50 de centimetri, aceștia nu au mai reușit să înainteze și s-au epuizat.

Echipa de prim răspuns a formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, se deplasează de urgență către locul indicat pentru a-i recupera.

Potrivit salvatorilor, cei doi turiști sunt într-o stare de oboseală accentuată și prezintă risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute din zonă.

Operațiunea este în curs, iar salvamontiștii încearcă să ajungă cât mai rapid la persoanele aflate în dificultate.

