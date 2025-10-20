Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă
La trei zile de la explozia din cartierul Rahova, încă rămân foarte multe elemente de elucidat. Tot ce se ştie până acum este că a fost deschis un dosar in rem pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie.
Deputaţii AUR, SOS şi POT au depus luni, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei. Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea Opoziţiei, conform news.ro.
Parlamentarul AUR a arătat că această comisie parlamentară nu substituie şi nu interferează înniciun fel cu ancheta penală aflată în desfăşurare.
Deputatul AUR a mai afirmat că scopul Comisiei este să aducă la lumină deficienţele de sistem care au permis ca o asemenea tragedie să aibă loc într-un oraş european în anul 2025.
Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea parlamentarilor Opoziţiei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰