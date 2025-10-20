Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă

La trei zile de la explozia din cartierul Rahova, încă rămân foarte multe elemente de elucidat. Tot ce se ştie până acum este că a fost deschis un dosar in rem pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie. 

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 18:01
Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă - Profimedia

Deputaţii AUR, SOS şi POT au depus luni, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei. Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea Opoziţiei, conform news.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Parlamentarul AUR a arătat că această comisie parlamentară nu substituie şi nu interferează înniciun fel cu ancheta penală aflată în desfăşurare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deputatul AUR a mai afirmat că scopul Comisiei este să aducă la lumină deficienţele de sistem care au permis ca o asemenea tragedie să aibă loc într-un oraş european în anul 2025.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea parlamentarilor Opoziţiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aur sos pot opozitie comisie parlamentara camera deputatilor
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Evenimente » Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă