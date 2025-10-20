La trei zile de la explozia din cartierul Rahova, încă rămân foarte multe elemente de elucidat. Tot ce se ştie până acum este că a fost deschis un dosar in rem pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie.

Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă - Profimedia

Deputaţii AUR, SOS şi POT au depus luni, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei. Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea Opoziţiei, conform news.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Parlamentarul AUR a arătat că această comisie parlamentară nu substituie şi nu interferează înniciun fel cu ancheta penală aflată în desfăşurare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deputatul AUR a mai afirmat că scopul Comisiei este să aducă la lumină deficienţele de sistem care au permis ca o asemenea tragedie să aibă loc într-un oraş european în anul 2025.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea parlamentarilor Opoziţiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰