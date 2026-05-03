Sportul în aer liber e gratis şi nu prea. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeţii costă mii de lei în unele cazuri. Cei care vor să facă performanţă spun că nu pot alege ieftin - rezultatele bune depind, în mare măsură, de un echipament de calitate. Aşa se face că în drumeţii pleci cu haine şi accesorii de zece mii de lei. Iar unele biciclete costă cât o maşină.

De 34 de ani, Ciprian Streteanu urcă pe munte aproape în fiecare săptămână. A adunat mii de kilometri parcurși la pas, iar echipamentul său valorează în jur de 10.000 de lei.

"Pentru o geacă impermeabilă bună, cam de la 2.000 de lei în sus doar geaca. Tricourile și celelalte, câteva sute, dar cele cu adevărat importante sunt geaca și încălțămintea. Încălțămintea trebuie să fie impermeabilă, fiindcă, chiar dacă mergi vara, treci prin pârâie, trebuie să fii permanent uscat la picioare. Echipamentul face diferența. Pot apărea furtuni, temperatura scade brusc, poți să ajungi chiar și la hipotermie", a spus Ciprian.

Am pornit alături de el într-o drumeție spre poteca 12 Apostoli, un traseu care pornește din Vatra Dornei și ajunge în Munții Călimani.

Articolul continuă după reclamă

"Eu folosesc o pereche de adidași de alergare montană, pentru distanțe lungi, confort sporit, au o amortizare bună în zona călcâiului. În jur de 900 de lei. Schi de tură, complet echipament: schiuri, legături, clăpari de tură, bețe, rucsacul, încălțămintea, pantalonii, geaca, ochelarii, șapca", a mai spus Ciprian.

Schiurile și clăparii ajung la aproape 6.000 de lei, iar restul echipamentului - bețe, rucsac, ochelari și îmbrăcăminte - mai adaugă facturii finale câteva sute bune de lei.

"Când le adun și le pun pe hârtie și văd unde ajung, îmi spun că poate ar fi bine să mă opresc. Pentru începători, costurile pot fi mai reduse", a mărturisit Ciprian.

În magazinele de profil, un echipament de vară pentru drumeții poate ajunge până la 2.000 de lei.

"Pentru început, avem nevoie de un tricou esențial, să aibă materiale respirante pe lateral, pentru o drumeție ușoară, partea de pantaloni scurți, care vin cu buzunare și cu o lejeritate, elasticitate, să permită confortul. Avem nevoie, mai ales acum că începe căldura, de o șapcă, pălărie, să ne protejeze de soare. Pe munte, impactul solar e mai accentuat", a precizat Victor Andreica, reprezentant magazin echipamente.

Nici ciclismul nu este un hobby ieftin.

"Biciclete ai scumpe, scumpe. O bicicletă de concurs am avut la 8.000 de euro. Un e-bike la 5.000 de euro, să îți iei cât de cât ok. Una normală, 4.000, să fie cât de cât bună. Un hobby scump, plus echipamentele, plus deplasările, armuri", a spus un ciclist.

Prețul unei biciclete pornește de la câteva sute de lei, pentru plimbările scurte prin oraș, și depășește frecvent 10.000 de lei în cazul celor care vor să facă performanță. România se află în top 3 piețe din Europa cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete în ultimii trei ani. Interesul este susținut și de evenimente precum Turul României, dar și de competițiile internaționale de tip eMTB.

"Dacă ne raportăm la echipament, vorbim despre cască de protecție, care este esențială. E important să avem mănuși de protecție și încălțăminte, dacă practicăm la un nivel mai avansat.

Echipamentul poate să înceapă cu o cască de la 69 de lei și poate să ajungă până la 200 și ceva de lei", a mai spus Victor Andreica.

"Mii de euro, plus bicicleta. O bicicletă bună, nouă, trece de 1.000 de euro", susţine Ciprian.

Alergarea câștigă teren în orașe. Vânzările de încălțăminte tehnică au crescut puternic în 2025, iar sportul a ajuns pe locul doi ca popularitate în mediul urban. 22% dintre români spun că aleargă, iar comunitățile de profil sunt tot mai numeroase.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰