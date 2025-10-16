Austeritatea nu stinge luminițele de Crăciun! În plin scandal al cheltuielilor bugetare, Primăriile vor să rupă gura târgului cu orice preţ - milioane de euro investesc în decoraţiunile stradale pentru sărbători. Recordul absolut vine de la Constanţa: aproape 800.000 de euro, fără TVA. Localnicii nu sunt însă impresonați şi spun că banii ar fi putut fi investiţi în lucruri mai utile.

Autorităţile din Constanţa sunt hotărâte ca anul acesta Târgul de Crăciun şi iluminatul festiv să depăşească toate aşteptările. Tocmai de aceea alocă nu mai puţin de 3,8 milioane de lei pentru luminiţe, preţ fără TVA. Cetăţenii nu privesc însă cu ochi buni deciziile primăriei.

"Nu, nu sunt ok, avem alte priorităţi. Multe alte chestii avem de făcut în afară de luminiţe. Putem să investim în grădiniţe, în creşe", spune o mamă. "Avem nevoie, dar nu aşa multe. Sunt şi alte nevoi. Nu la un buget aşa de mare. Ceva aşa să-i bucure pe cei mici", spune o bătrână. "Scump, se puteau face şi alte chestii sincer, la banii ăştia", crede un bărbat.

La Suceava, autorităţile sunt mai cumpătate şi folosesc instalaţiile de anul trecut. Au însă nevoie de reparaţii şi completări, astfel că suma totală ajunge la 376.000 de lei . Pentru Târgul de Craciun se caută încă surse de finanțare.

"Vom repara cu resursă umană prioprie tot ceea ce s-a deteriorat anul trecut. 48.000 de euro este procedura de achiziție pentru materialele de reparații. Suntem în procedură avansată de achiziţie pentru iluminarea în mod diferit, mult mai elegant, a cel puţin doi brazi de Crăciun", Dan Cușnir, viceprimar şi purtător de cuvânt Primăria Suceava.

Printre cetăţeni, părerile sunt împărţite. "A, avem de ales între utilitarist şi frumos. Eu cred că arată bine Suceava iluminată public de sărbători şi cred că ar trebui să continue", spune un bărbat.

La Craiova, montarea luminilor stradale a început deja încă din vară. Oraşul, cunoscut deja pentru atmosfera spectaculoasă de sărbători, vrea să rupă gura târgului şi anul acesta. Costurile pentru decoraţiunile stradale şi luminiţele se ridică la un milion de lei, o parte din sumă fiind asigurată din sponsorizări.

Pe lângă luminiţele clasice, Primăria va monta şi anul acesta celebra sanie a lui Moș Crăciun care va trece pe deasupra târgului, iar pentru ca efectul ei să fie și mai spectaculos, autorităţile plătesc anul acesta pentru dispozitive care vor arunca fulgi de zăpadă artificială în aer.

"Eu trăind aici am observat foarte mult cum oraşul s-a umplut de turişti străini. Oraşul a crescut și oamenii au ce sa viziteze", spune un bărbat.

La Buzău, Cluj-Napoca şi Timişoara, administrațiile locale învestesc anual aproximativ 1 milion de lei pentru închirierea şi montarea luminiţelor.

