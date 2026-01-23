Bun venit în viitor. La Iași, începând din primăvară, gunoiul nu se mai duce tradiţional, la tomberon sau ghenă. Containerele vor fi înlocuite de 150 de insule cu pubele inteligente care vor putea fi folosite doar cu ajutorul unei cartele sau al unei aplicaţii speciale. Totul va fi supravegheat atent chiar de Uniunea Europeană, deci nu mai e treabă uşoară sau simplă. Evident, ca orice lucru uşor care se complică, şi noua ordine a gunoiului îi deranjează pe mulţi dintre locuitori.

Nu e ştiinţă spaţială să duci sacul de gunoi la pubelă... dar la Iaşi, procedura începe să semene cu o misiune specială. Şi asta pentru că din primăvară, în locul clasicului tomberon, vor apărea insule ecologice la care accesul se face cu cartelă sau aplicaţie.

Cardurile pe care le vor primi ieșenii de la asociațiile de locatari vor putea deschide doar containerele de la un singur punct gospodăresc la care sunt arondați. Dacă vom fi în trecere și vom încerca să aruncăm gunoiul în altă parte vom vedea că nu este autorizat acest lucru, containerul nu se deschide și nu putem arunca gunoiul.

Noile aşa numite "puncte gospodărești digitalizate" fac parte într-un program național de modernizare a sistemelor de salubrizare și depozitare a deșeurilor finanțat de Uniunea Europeană. A costat peste 2 milioane de euro, iar informaţiile privind modul în care ne aruncăm gunoiul ajnge direct la Bruxelles .

"Foarte important este ca cetățenii să înțeleagă că în aceste insule ecologice trebuie să ajungă cu pungi de 35 de litri pentru că fantele sunt mai mici și gunoiul va încăpea mai greu dacă dimensiunea nu este respectată", a spus Cătălin Neculau, director companie de salubritate Iași.

Treabă destul de complicată, aşa că ieșenii nu văd cu ochi bun schimbările și cred că mai ales vârstnicii nu se vor descurca.

"E cu aplicație, cu cartelă.. dar ne luăm după țări străine, am impresia că e Germania de acum aici. E bine, dar e bine și un din ăsta (arată spre tomberonul clasic), când mergi în viteză l-ai aruncat", a spus o doamnă.

"Pentru afară sunt bune, dar aici vă spun sincer că nu le văd bine. Sunt care vin aici noaptea, stau aici, dorm aici cum a fost și astă vară, o să le distrugă oricum", a spus o altă doamnă.

"O să fie greu la început. O să fie groaznic, toate pungile or să fie pe lângă...cel puțin o perioadă o să fie o mizerie pe aici", a spus un bărbat.

Ca să îi încurajeze totuşi pe oameni să recicleze, autorităţile promit bonificații, adică mai puţin de plată la factura pentru gunoi.

"Noi așa am prevăzut, pe asociațiile de proprietari, acolo unde se strânge o cantitate mai mare de deșeuri refolosibile, carton, plastic, metal, să le dăm și o bonificație. Vor avea scăderi de tarif şi vor plăti mai puţin", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Cei care nu vor respecta noile reguli se vor alege însă cu o amendă cuprinsă între 500 și 2.500 de lei.

