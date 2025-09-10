La Braşov, elevii merg la şcoală cu paza şi protecţia. Autobuzele cu care micuţii circulă au câte un poliţist local, ochi şi urechi pe tot ce se întâmplă. Este modul în care autorităţile vor să reducă blocajele matinale din trafic şi să le ofere părinţilor încrederea că cei mici sunt în siguranţă.

Dimineaţa, puțin după ora 7, zeci de părinți ajung în stațiile de autobuz, cu copiii pregătiți pentru o nouă zi de școală. Scenariul clasic devine puţin neobişnuit, atunci când elevii se urcă în autobuzele dedicate transportului școlar sub privirea unui poliţist. Însă rolul său este bine stabilit. Agentul supraveghează atent fiecare cursă.

Reporter: Prezenţa poliţistului inspiră încredere? Ce spun părinţii?

Oana Ion, purtător de cuvânt Poliția Locală Brașov: Ar trebui să inspire pentru că suntem, totuşi, o autoritate publică, iar prezenţa lor noi apreciem că este de bun augur. Din cunoştinţele mele, nu au fost incidente.

"Sunt foarte eficiente şi degrevează circulaţia în Braşov", crede o femeie. "Pentru a păstra ordinea şi disciplina în autobuz", adaugă ea.

În municipiul Braşov sunt nu mai puţin de 16 linii pentru elevi cu trasee gândite astfel încât să acopere toate necesităţile de transport. 13 sunt în interiorul municipiului Brașov, iar alte trei leagă localitățile din zona metropolitană de oraș.

"Sunt foarte utile pentru copii. Este mult mai liber drumul, adică nu mai stai după autobuzele care erau în mod normal", crede un tată. "Probabil sunt unii părinţi care nu pot să se încadreze în timp, în intervalul orar. Merg la muncă şi au nevoie", spune o tânără.

Transportul este gratuit, iar atmosfera de la clasă începe încă din autobuz. Cursele pot fi folosite tot gratuit și de cadrele didactice din școlile și liceele din Brașov.

