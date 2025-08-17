Antena Meniu Search
Video Orașul în care istoria a prins viață. Reacția turiștilor, "prinși" în mijlocul luptelor dintre daci și romani

Piaţa Cetăţii din Alba Iulia este scena luptelor dintre daci şi romani în acest weekend! Festivalul care onorează istoria oraşului s-a întors şi promite o adevărată lecţie de istorie, printre barbari, dansatoare şi gladiatori. 

Clădit pe ruinele anticului Apulum, actualul Alba Iulia este cel mai mare oraș roman din provincia Dacia. Evenimentul organizat în onoarea oraşului este unul cu tradiţie.

"Sunt peste 350 de daci, romani, barbari, dansatoare, gladiatori. Public numeros, puţin cald, dar festivalul îşi atinge rostul. Acela de a promova patrimoniul istoric local", a declarat Liviu Zgarciu, coordonatorul Festivalului Roman Apulum.

Turiştii sunt fascinaţi de festival. Dacă unii dintre ei au nimerit în Alba Iulia fără să aibă habar de istoria oraşului, alţii sunt obişnuiţi cu atmosfera. "Am venit special pentru acest festival. Fiul meu este cu mine pentru prima dată şi voia să vadă romanii".

Pe parcursul zilelor de festival, vizitatorii pot trăi realitățile unei lumi demult apuse, cu demonstrații militare romane, războaie între daci și romani, lupte de gladiatori, ateliere şi jocuri pentru cei mici. După prezentarea trupelor, a avut loc şi o defilare, prin cetatea Alba Carolina.

