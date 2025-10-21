Locuitorii din Calafat au început deja lupta cu temperaturile scăzute. Încălzirea locuinţelor a devenit o adevărată corvoadă, iar lipsa unei reţele de gaz îi obligă pe oameni să se descurce cum pot. Deşi există un proiect pentru introducerea conductei de gaze, lucrările nu au început. Abia peste doi ani ar urma să fie rezolvată problema. Astfel că, până atunci, încălzirea la sobă e singura soluţie.

Domna Elena locuieşte într-un apartament modest. În fiecare dimneaţă iese în curtea blocului după lemne, pe care le cară şi le sparge de una singură. "E caldă. Cu lemnele de le avem afară în hambar. Astea sunt condiţiile. E greu, e greu. Pensia mică. Alţii au centrală, dar eu dacă am rămas singură fără soţ...", spune ea.

Oamenii şi-au improvizat mici magazii în care ţin lemnele pentru iarnă. Pentru mulţi dintre ei este unica sursă de încălzire atunci când temperaturile scad. "E greu. Foarte greu. Dacă stai la etaj cari lemnele cu sacul sau cu plasa de jos sus. La 70 de ani mai poţi?", spune o bătrână.

Pentru alţii, însă, scenariul diferă. "Ne pregătim pentru iarnă. (n.r. Au costat) 2100 lei. Aşteptăm gazele... Astea sunt condiţiile, ne adaptăm situaţiei", spune un bărbat.

Singura soluție pentru un sistem centralizat de încălzire ar fi extinderea conductei de gaze de la Craiova până la Calafat. Lucrările s-au oprit, însă, la Segarcea - la doar câțiva kilometri de oraș. Autorităţile vin acum cu veşti bune.

"Deja a fost scoasă această lucrare la licitaţie. Ne duce gândul că ea va fi cu siguranţă realizată. Asta înseamnă că şi banii sunt alocaţi pentru această investiţie. Eu am tras concluzia că de data aceasta este o lucrare, o investiţie care va fi realizată în maxim doi ani de zile", a declarat Mihai Cotea, primarul din Calafat.

Municipiul Calafat a rămas fără sistem centralizat de încălzire încă din 2009.

