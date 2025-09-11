"Gras şi frumos" cum le plăcea bunicilor să ne vadă nu e deloc bine: această idee despre bunăstare vine cu costuri de sănătate. România este campioană la obezitate infantilă. Nu este domeniul unde ne-am fi dorit să fim în top, cert este că începutul şcolii este momentul perfect să vorbim despre alimentaţia celor mici. Mai ales că pacheţelul pentru şcoală, făcut corect, poate face diferenţa. Deşi internetul e plin de tot felul de sugestii - clătituţe şi brioşele în toate formele şi combinaţiile - atenţie, patiseria din colţ rămâne varianta mereu la îndemână chiar dacă e complet nerecomandată. Nutriţioniştii recomandă un meniu clar: sendvişul de acasă e sfânt - cu pâine integrală şi proteină curată, gustări din fructe proaspete şi nu uitaţi, copiii învaţă să mănânce corect acasă.

Inspirat de trendurile de alimentaţie sănătoasă ori pur şi simplu croisantul sau napolitana preferată pacheţelul pentru şcoală este o provocare. Şi cum cererea determină oferta, internetul a explodat de sugestii. Sebastian a plecat din România în urmă 27 de ani. Locuieşte în Spania acum şi împărtăşeşte cu internauţii reţetele lui. "Le-am lăsat la friteuza cu aer aproximativ 15 minute, 180 de grade şi vă recomand să nu le puneţi calde în plastic", a declarat Sebastian Stoica.

85% dintre părinţii spun că din gustrea pe care o pregătesc nu lipseşte sandvişul

Printre altele, livrează inclusiv idei pentru pacheţelul celor mici. "Eu am tăiat cubuleţe de caşcaval, voi puteţi să puneţi brânzică sau ce aveţi la îndemână şi gata, avem pregătit primul pacheţel", a declarat Sebastian Stoica. Pentru zece minute de somn în plus, mulţi elevi sar peste micul dejun. Asta înseamnă că trebuie să ia prima masă a zilei la şcoală în realitate, puţini au în ghiozdan nutrienţii de care au nevoie. În unele cazuri, prima oprire, dis de dimineață, este la simigeria din apropierea școlii. În loc de sandvișuri sau fructe, tentația câștigă: copiii cedează în fața mirosului de covrigi calzi, merdenele sau plăcinte, iar uneori chiar și părinții se lasă salvați de patiseria de la colț, din lipsa de timp pentru pregătirea pachețelului, spun ei.

85% dintre părinţii spun că din gustrea pe care o pregătesc nu lipseşte sandvişul, dar nici cea mai simplă variantă nu e mereu chiar atât de simplă. "Şi aici trebuie să avem grijă la ingrediente. Pâinea pe care o alegem, să încercăm să fie una integrală, cu fibre, cu seminţe, iar conţinutul sandvişului ar trebui să fie o sursă de proteină, vorbim de o bucăţică de brânză, un ou, o bucăţică de carne. Atenţie la mezeluri. Mezelurile pot avea aditivi, pot avea o cantitate mare de grăsime", a declarat Şerban Damian, nutriţionist. Uşor de spus, greu de făcut. Când şi părinţii sunt copleşiţi de program, în pacheţel ajung să le dea bani şi libertate. Iar libertatea înseamnă dulciuri sau preparate pline de grăsimi. Nu uitaţi însă, chiar şi comportamentul alimentar se învaţă acasă.

"Exemplul părinţilor, atunci când vorbim de copii este cel mai important. În funcţie de ce mâncăm şi noi şi ce ne punem şi noi la pachet pentru când mergem la muncă. Noi aşa mâncăm! Şi relaţia cu mâncarea este tot o relaţie. Aşa cum sunt crescuţi şi educaţi, ce exemplu văd la părinţi, tot acelaşi lucru îl vor face la şcoală", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog. Conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți se confruntă cu obezitatea: asta înseamnă 1 din 10. România stă şi mai rău. E pe locul întâi în Europa, iar statisticile arată că un sfert din copiii până în 12 ani suferă de obezitate.

