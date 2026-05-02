Un pacient care a părăsit în pijamale un spital din Târgu Mureș în urmă cu o zi a fost găsit mort

Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, pacient al unui spital din Târgu Mureș, care părăsise voluntar unitatea medicală cu o zi înainte, a fost găsit decedat sâmbătă, anunță Poliția Județeană Mureș.

de Denisa Vladislav

la 02.05.2026 , 17:09
Un pacient care a părăsit în pijamale un spital din Târgu Mureș în urmă cu o zi a fost găsit mort - Sursa: Profimedia

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş informa, vineri, că poliţiştii din Târgu Mureş au fost sesizaţi că Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, a plecat voluntar din cadrul unei unităţi spitaliceşti de pe strada Gheorghe Marinescu, din Târgu Mureş. Potrivit poliţiştilor, la momentul plecării din spital, bărbatul era îmbrăcat în pijamale.

Sâmbătă, IPJ Mureş a informat că pacientul plecat din spital a fost găsit decedat.

"Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare", precizează IPJ Mureş. 

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii recomandă, în acest context, "tratarea cu responsabilitate" a unor astfel de subiecte şi încurajează persoanele care se confruntă cu "dificultăţi emoţionale" să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Denisa Vladislav Like
pacient mort barbat disparut spital targu mures
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Evenimente » Un pacient care a părăsit în pijamale un spital din Târgu Mureș în urmă cu o zi a fost găsit mort
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.