Un pacient care a părăsit în pijamale un spital din Târgu Mureș în urmă cu o zi a fost găsit mort

Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, pacient al unui spital din Târgu Mureș, care părăsise voluntar unitatea medicală cu o zi înainte, a fost găsit decedat sâmbătă, anunță Poliția Județeană Mureș.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş informa, vineri, că poliţiştii din Târgu Mureş au fost sesizaţi că Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, a plecat voluntar din cadrul unei unităţi spitaliceşti de pe strada Gheorghe Marinescu, din Târgu Mureş. Potrivit poliţiştilor, la momentul plecării din spital, bărbatul era îmbrăcat în pijamale.

Sâmbătă, IPJ Mureş a informat că pacientul plecat din spital a fost găsit decedat.

"Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare", precizează IPJ Mureş.

Poliţiştii recomandă, în acest context, "tratarea cu responsabilitate" a unor astfel de subiecte şi încurajează persoanele care se confruntă cu "dificultăţi emoţionale" să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

