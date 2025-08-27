Poveste sfâşietoare la un spital din Maramureş. Câinele unei paciente care a murit într-un salon îşi aşteaptă de cinci ierni şi cinci veri stăpâna în curte. Brancardierii au încercat să îl ia acasă la ei, dar, de fiecare dată, Paco s-a întors la spital şi a reluat veghea în faţa uşii.

De cinci ani, Paco nu îşi dezlipeşte privirea de pe uşa spitalului din Cavnic, în speranţa că îşi va revedea stăpâna.

"Mă uimeşte cât de fidel poate să fie!", a declarat Andi Puha - brancardier.

Impresionaţi, medicii îi spun Hachiko, câinele din Japonia devenit simbolul loialităţii. Varianta din Maramureş a ajuns la spital pe urmele femeii care îl îngrijea.

Hachiko de România

"Stăpâna locuia într-un alt cartier al oraşului cavnic, aflat la vreo 2-3 km de spital, motiv pentru care bănuim că a urmărit ambulanţa. Parcă în fiecare dimineaţă, săracul, îşi aşteaptă stăpâna urmărindu-i pe toţi pacienţii care vin la internare sau se externează", a declarat Marius Mărginean - manager spital Cavnic.

"Noi îl hrănim, îi dăm de mâncare. Inclusiv i s-a construit un culcuş de către alţi colegi de pe alte schimburi", a declarat Cristian Nodiș, SMURD Cavnic.

"În faţa spitalului primeşte şi ceea ce mănâncă pacienţii. În spatele spitalului mănâncă boabe, pentru că o doamnă doctor îî dă de mâncare. La spălătorie în spate primeşte conserve şi chestii pentru căţei", a declarat Andi Puha - brancardier.

Impresionați de povestea cățelului, mulți pacienţi sau angajaţi ai spitalului au vrut sa îl adopte. Paco s-a încăpăţânat să rămână în locul în care s-a despărţit de stăpâna lui.

