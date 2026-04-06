Hoţii de lemne continuă să facă legea în pădurile ţării. Doi pădurari au fost bătuţi şi ameninţaţi cu moartea de mai mulţi indivizi veniţi să prăduiască Parcul Natural Lunca Mureșului. Abia acum, ministrul Mediului vorbește despre măsuri suplimentare de protecție.

Cei doi pădurari au plecat in misiune, după ce au primit informația că ar urma să aibă loc un furt de lemne. Au dat nas în nas cu hoţii, care au demarat în trombă. Indivizii au plecat la furat cu un copil de cel mult 5 ani pe scaunul din dreapta. A urmat o urmărire periculoasă prin pădure.

Hotii si au chemat ajutoare. La un moment dat cei doi rangeri s-au trezit înconjurați de 20 de indivizi care au tăbârăt cu bâtele pe ei. Cristian Mocanu este ranger de 15 ani și nu s-a gândit niciodată că ar putea ajunge într-o astfel de situație.

"Au spart geamul la mașină, ne-au lovit și am apucat să fugim. Colegul meu este mai grav puțin, e și acum la spital și sperăm să fie bine. Din fericire am scăpat. Nu aveam nimic, absolut nimic, doar telefoanele", povesteşte Cristian Mocanu, ranger, Parcul Natural Lunca Mureşului.

"Cel care era la volan a prins curaj și i-a lovit cu unul din lemnele care erau tăiate, l-au scos din mașină și i-au lovit peste spate și au vandalizat mașina", spune Ovidiu Pârv, șef paza, Parcul Natural Lunca Mureșului

În astfel de locuri intervin rangerii atunci când descoperă tăieri ilegale. De cele mai multe ori ajung primii… și rămân singuri. După ultimul atac, spun că fără echipamente și sprijin real, fiecare intervenție poate deveni o luptă inegală.

Parcul Natural Lunca Mureșului se întinde pe peste 17.000 de hectare și este supravegheat de doar 17 angajați. Parcul Natural Lunca Mureșului este una dintre cele mai importante arii protejate din vestul țării, cu ecosisteme unice și specii rare. Zona are un rol esențial în protejarea biodiversității și în menținerea echilibrului natural, iar presiunea tăierilor ilegale pune în pericol nu doar pădurea, ci întregul habitat

"Intervenim în situații foarte variate: pescuit ilegal, acces cu atv, acces motorizat în ariile protejate De fiecare dată există un risc că cei pe care ii surprindem făcând astfel de lucruri să devină violenți", spune Mihai Pascu, director Parcul Natural Lunca Mureșului.

Ministrul Mediului ar vrea ca pădurarii sa poarte camere de corp la fel ca poliţiştii.

"Ei sunt de fapt adevărații eroi, au fost lăsați singuri în fața mafiei lemnului. În bugetul Romsilva va trebuie să fie inclusă suma necesară pentru a putea sa fie achiziționate bodycam-urile. Dacă pune mâna pe omul respectiv există inclusiv probe în instanță", spune Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Reprezentanții rangerilor cred că e nevoie şi de modificări legislative.

"În momentul de faţă nu avem legislaţia care să ne pună în ariile protejate. Pădurarii au fost daţi la o parte", spune Florin Halăstăuan, președinte Federația Europeană a Rangerilor

Anchetatorii i-au identificat pe agresori, iar procurorii au deschis dosar penal pe numele lor.

