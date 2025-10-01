Premieră la Cotroceni. Faţada palatului a fost iluminată în roz, miercuri, în semn de solidaritate cu femeile care luptă cu cancerul la sân. La evenimentul care marchează Ziua Naţională de Luptă împotriva Cancerului de Sân a participat şi Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

Proiectoarele au fost aprinse de Mirabela Grădinaru.

Culoarea roz care a îmbrăcat Palatul Cotroceni vorbește despre speranță în lupta împotriva cancerului și îndeamnă toate femeile să nu amâne controalele medicale. Dacă boala este depistată la timp, există șanse să fie învinsă.

Campanii, statistici și mesaje de prevenție

Studiile arată că la fiecare trei minute o femeie este diagnosticată cu o astfel de formă de cancer.

An de an, în România sunt depistate peste 12.000 de cazuri noi de cancer mamar, iar datele arată că incidența crește dramatic după vârsta de 50 de ani. Cinci din zece cazuri sunt diagnosticate la femei cu vârste de peste 65 de ani.

Și mai îngrijorător este că tot mai multe tinere, cu vârste între 25 și 39 de ani, sunt depistate într-un stadiu avansat al bolii.

