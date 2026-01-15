Palatul Parlamentului a rămas fără apă pentru 3 zile. Precizările Apa Nova

Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este întreruptă temporar, în perioada 14-16 ianuarie 2026, ca urmare a unor lucrări tehnice programate la rețelele interne de distribuție a apei, potrivit unui comunicat al administrației Camerei Deputaților. Se execută lucări de bypass și înlocuire a unor componente ale instalațiilor de conducte. Apa Nova a transmis că oprirea alimentării a fost realizată exclusiv de către administrația Palatului Parlamentului.

În data de 14 ianuarie 2026, alimentarea cu apă rece a imobilului a fost oprită de la branșamentele exterioare, clădirea fiind alimentată temporar din rezervorul Stației de Hidrofor.

"Începând cu 15 ianuarie 2026, ora 06:00, și până la 16 ianuarie 2026, ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, pentru executarea lucrărilor de bypass și înlocuire a unor componente ale instalațiilor de conducte. Reluarea alimentării se face etapizat, începând cu ora 01:00, cu estimarea ca toate instalațiile să fie complet funcționale până la ora 08:00. Oprirea este necesară pentru desfășurarea unor lucrări corective asupra instalațiilor de distribuție a apei, în vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță a conductelor", potrivit unui comunicat de presă emis de Camera Deputaților.

Numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, întrucât întreruperea alimentării nu se produce simultan în toate zonele clădirii, etajele inferioare urmând să beneficieze de apă până la o anumită oră, în funcție de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme, anunţă instituţia.

"Sistemele de distribuție a apei și Stația de Hidrofor sunt în exploatare dinainte de anul 1981, fiind utilizate inclusiv în perioada organizării de șantier a construcției actuale a Palatului Parlamentului. În ultimii ani au fost înregistrate numeroase avarii, iar în anul 2025 au fost realizate multiple lucrări de sudură cu caracter provizoriu, impuse de gradul avansat de uzură al conductelor, ceea ce face necesară înlocuirea acestora. Lucrările sunt executate de departamentele de specialitate din cadrul Camerei Deputaților, administratorul rețelelor de distribuție din imobil, iar pentru anul 2026 au fost prevăzute în propunerea de buget lucrări de reabilitare a rețelelor, ce vor fi realizate în limita fondurilor alocate", se mai arat în comunicat.

Apa Nova: Oprirea alimentării a fost realizată exclusiv de către administrația instituției

Apa Nova precizează că nu a sistat furnizarea serviciilor de apă către clădirea Palatului Parlamentului, oprirea alimentării fiind realizată exclusiv de către administraţia clădirii.

"Operatorul de apă şi canalizare al Capitalei nu a sistat furnizarea serviciilor de apă către clădirea Palatului Parlamentului, oprirea alimentării fiind realizată exclusiv de către administraţia instituţiei, pentru execuţia unor lucrări de reparaţie şi revizie la reţeaua internă de apă. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare funcţionează la parametrii normali", anunţă Apa Nova, ca urmare a articolelor referitoare la sistarea apei la Palatul Parlamentului.

Reluarea alimentării se va face etapizat.

