Pericol uriaş pe litoral! Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au găsit parcuri de distracții cu instalații ruginite și jocuri care puteau să cedeze oricând şi să pună în pericol viaţa copiilor. Controalele s-au lăsat cu închiderea lor şi amenzi de sute de mii de lei.

În parcurile de distracţie de la mare, turiştii plătesc amuzamentul fără să îşi dea seama de pericole. Maşinuţele sau figurinele sunt pline de rugină şi au cabluri de curent neizolate sau pline de mizerie.

"Au găsit nişte care căzute de acolo, că era de dimineaţă şi nu verificasem. După au găsit în maşinuţe mai multă mizerie" a spus reprezentantul unui parc de distracţii, filmat cu camera ascunsă.

"Poate să cadă balerina asta oricând, cu copii cu tot. I-a controlat aseară ANPC-ul" a mai spus reprezentantul.

Cele peste 100 de controale s-au lăsat cu amenzi de 620.000 de lei.

21 de agenţi economici, închişi de ANPC. Produse de aproape 70.000 de lei, oprite din vânzare

"Sunt probleme legate de siguranţa acestor parcuri, tocmai de aceea noi am apelat şi la colegii de la ISCIR, tocmai că la mare parte din acestea, siguranţa revine lor. Sunt multe astfel de parcuri de distracţii cu scaune rupte, cu centuri de siguranţă care nu asigură siguranţa copiilor" a spus Sebastian Hotca, din partea ANPC.

"În total, în doar câteva zile 21 de agenţi economici au fost închişi de inspectorii ANPC. Aceştia pot deschide doar după ce îşi remediază toate problemele" a relatat reporterul Observator Andreea Filip.

În Eforie Nord, nici zona de lângă parcul de distracţii nu e sigură.

"La aproximativ 2 metri de parcul de distracţii malul s-a surpat şi a devenit un adevărat pericol atât pentru cei care îşi petrec timpul liber aici, vacanţă, dar şi pentru trecători" a mai spus reporterul Observator Andreea Filip.

Inspectorii ANPC au mai dat şi 38 de avertismente şi au oprit definitiv de la vânzare produse de aproape 70.000 de lei.

