Dezastru pe litoral: ANPC a dat amenzi de de 620.000 de lei şi a închis 21 de locaţii

În plin sezon estival, vacanţa pe litoral poate să îţi lase un gust amar. Autorităţile au demarat o serie de controale riguroase, vizând în special parcurile de distracţii, piscinele şi ştrandurile frecventate zilnic de mii de turişti. Ce au găsit până acum este îngrijorător: parcuri de distracţii cu instalaţii ruginite, scaune scorojite şi jocuri care par să cedeze oricând. Iar mâncarea este ţinută în condiţii neadecvate.

În perioada 1-8 august, ANPC a derulat 104 acțiuni de control pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 103 amenzi contravenționale, în valoare de peste 620.000 lei. Produse în valoare de 68.000 de lei au fost oprite de la comercializare, iar activitatea a 21 de operatori economici a fost oprită.

Principalele abateri constate de inspectorii ANPC

întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente, absența evidențelor de igienizare);

întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea) precum și zone/șezlonguri neigienizate;

grupuri sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină;

prestarea serviciilor în spații neautorizate;

comercializarea produselor potențial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate;

lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

confort și siguranță necorespunzătoare în camerele destinate turiștilor (huse protecție saltele/lenjerii/saltele neigienizate);

lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare și facilitățile oferite;

comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depășit;

condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a materiilor prime;

materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată;

utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață;

absența graficelor de monitorizare a uleiului;

comercializarea unor suveniruri fără date de identificare și caracterizare;

deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea.

