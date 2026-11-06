Paşca spune că nu mai primeşte oameni fără adăpost: "Dacă îi las în case, ne ia iar DIICOT"

Viorel Paşca, vizat de o anchetă în dosarul azilelor din Bihor, spune că se teme să mai primească oameni fără adăpost de frica DIICOT. Bărbatul a precizat că e în continuare căutat pentru a oferi un adăpost, dar nu ştie ce să facă în actualul context.

Paşca spune că mai primeşte oameni fără adăpost: "Dacă îi las în case, ne ia iar DIICOT" - Arhivă

"Nu mai știu ce să fac", a fost mesajul postat de Paşca pe Facebook. Acesta a punctat că a decis să nu mai primească pe nimeni după percheziţiile procurorilor din iunie. "Cum a început frigul, a început să sune telefonul și avem 3-4 apeluri pe zi din diferite județe ale țării pentru a primi la Dumbrava persoane fără adăpost. Inițial am spus că nu primim pe nimeni, dar au început să fie lăsați la poarta noastră oameni care n-au pe nimeni și nici unde să locuiască. Ieri au fost aduse două persoane: una de 85 de ani din Suceava, alta ce locuiește pe străzi în Salonta. Ie-am primit pentru că e frig afară și nu am vrut să le lăsăm în pericolul de a muri înghețați", a mai scris acesta.

Viorel Paşca a mai scris că a sunat mai multe instituţii care ar avea atribuţii în acest sens, dar "nimeni nu-și asumă nimic. Nimeni nu-i vrea și nu-i revendică. Poliția dă din umeri spunând că nu au ce să facă iar domnul ministru nu răspunde la mesaje, deși i-am scris de mai multe ori. Nici Avocatul Poporului nu dă nici un semn, deși era foarte vocal în luna iunie". "Dacă îi las în casele noastre ne ia DIICOT iar, instituțiile tac și nu scot un cuvânt. Dacă le rog să-i preia, spun că nu-i treaba lor. Ce fac acum cu oamenii aceștia? Unde să-i duc? Pe cine să mai sun?", a mai scris Paşca pe Facebook.