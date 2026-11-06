Un primar dintr-o comună din Neamţ ar fi cerut şi obţinut bani de la Guvern pentru refacerea unui pod care nu avea nicio problemă. Procurorii îl acuză pe edil că a folosit documente cu date nereale pentru a primi banii din fondul de rezervă al Guvernului.

După declanșarea anchetei, edilul a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, are de respectat mai multe măsuri, printre care interdicția de a se deplasa la primărie și de a-și exercita funcția de primar.

Ancheta vizează obținerea ilegală de fonduri de la Guvern și abuzul în serviciu. Procurorii susțin că a fost produs un prejudiciu de aproximativ 466.000 de lei bugetului de stat. Este vorba despre bani care ar fi fost alocați pentru refacerea infrastructurii locale.

Unul dintre obiectivele de investiții ar fi vizat refacerea unui pod din comună care, în realitate, nu ar fi suferit avarii. Un alt proiect ar fi vizat presupuse reparații fictive la un alt pod din localitate. Ancheta continuă în acest caz, rămâne de văzut ce vor mai descoperi anchetatorii pe parcursul cercetărilor.

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