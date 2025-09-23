Genţile de lux nu mai sunt doar accesorii care definesc eleganța, ci au devenit investiții profitabile. Modele exclusiviste precum Hermes sau Chanel se apreciază în timp mai repede chiar decât aurul, iar cererea pentru ele este în creștere și în România. Exclusivitatea, raritatea și listele lungi de așteptare transformă aceste obiecte de modă în adevărate active alternative, căutate de colecționari și de investitori deopotrivă.

Pasiunea Andreei pentru genți s-a transformat într-o colecție spectaculoasă, evaluată la sute de mii de euro. A adunat peste 40 de piese de lux.

"Povestea mea cred că este povestea oricărei fete care visa la aceste genţi, le vedeam peste tot pe Pinterest, pe Instagram, şi într-o bună zi am decis, trebuie să am o geantă Hermes! De atunci îmi tot cumpăr, în fiecare an, măcar câte una", a declarat Andreea Osiac, colecţionară genţi.

Dincolo de pasiune, Andreea a înțeles că o geantă nu înseamnă doar statut, ci și bani bine plasați.

"Preferata ar fi aceasta, un mini Kelly. În magazin preţul ei este undeva la 7.600 de euro, dar, pe piaţa de resale, poate ajunge între 20 si 25 de mii de euro", a declarat Andreea Osiac, colecţionară genţi.

Listele de aşteptare pentru poşete se deschid o dată sau de două ori pe an şi doar cleinţii fideli au acces la ele. Pentru mulți, boutique-urile autorizate rămân singura cale de a investi în aceste simboluri ale luxului.

"Anul acesta pot sa spun ca este cea mai mare cerere. O geantă este un bun tranzacţional şi investiţional la ora actuală pentru ca preţurile de achiziţie pot ajunge în after-market la costuri de peste 300.000 de euro, în funcţie de model", a declarat Cristina Mihalache, proprietar butic de lux.

Fenomenul a ajuns și pe grupurile de Facebook, unde cererea confirmă dimensiunea trendului.

"Pentru că indiferent de cum funcţionează economia unei ţări, această geantă este cerută la nivel mondial", a declarat Cristina Mihalache, proprietar butic de lux.

Specialiștii spun că unele modele cresc în valoare mai repede și mai sigur decât multe investiții clasice.

"Anumite modele, semnate de anumiti designeri, care nu se mai fac, şi sunt în ediţie limitată şi pot depăşii creşterea randamentelor la alte active mult mai valoroase, intrinsec cum este aurul", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Recent, prima geantă Birkin creată de Hermes s-a vândut la o licitație din Paris cu aproape 9 milioane de euro. Un record absolut în lumea accesoriilor de lux.

