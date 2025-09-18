Povestea cutremurătoare a unui adăpost din România, paravan pentru abuzuri, a ajuns tocmai pe masa judecătorilor din California.

Vă mai amintiți anii 1990, când orfelinatele și casele de copii din România erau subiect de primă pagină în presa din Occident? Ei bine, se pare că nu toți binefăcătorii de atunci aveau intenții curate. Un fost pastor american este acuzat, la decenii distanță, că ar fi distrus vieţile a zeci de copii ai străzii din București, pe care, în ochii lumii, nu dorea decât să îi ajute.

Două dintre victimele sale - azi în vârstă de 33 şi 40 de ani - au hotărât să îşi caute dreptatea. Cei doi bărbaţi au povestit cum au fost ademeniţi cu hrană şi adăpost, pentru ca apoi să fie supuşi unor orori greu de povestit.

Bianca Iacob, reporter Observator, a explicat că nu există până în acest moment un răspuns din partea preotului acuzat, dar există un răspuns din partea bisericii care l-a susţinut şi trimis pe acesta în România.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totuşi, avocatul celor două persoane care îl acuză pe preot susţine că biserica menţionată ştia de faptele preotului, dar a preferat să închidă ochii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Toate persoanele care îl acuză pe pastor sunt cetăţeni români. Cinci locuiesc în România, patru sunt în Marea Britanie, unul în Spania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰