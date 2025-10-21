Patru firme de construcții, amendate cu 2,3 mil. lei pentru trucarea ofertelor la licitații ale CNAIR

Patru firme de construcții au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru înțelegeri ascunse în privința alinierii ofertelor la licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin.

Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei, pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

"Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL şi Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Braşov, DRDP Bucureşti, DRDP Constanţa şi DRDP Timişoara", se menţionează într-un comunicat al autorităţii de concurenţă.

Potrivit sursei citate, Trecon Logistic SRL Arad a primit o amendă de 187.718,84 lei, Tredeco Holding SRL Arad de 1.790.037,69 lei, Data Capture SRL Arad de 229.624,31 lei şi Geo Drumuri Banat SRL Caraş-Severin de 110.515,20 lei.

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că cele patru companii şi-au coordonat comportamentul în cadrul a şapte proceduri de achiziţie publică pentru lucrări de întreţinere curentă a reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin DRDP Braşov, DRDP Bucureşti, DRDP Constanţa şi DRDP Timişoara.

"Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial, strategia fiind de a-şi împărţi piaţa. Această strategie a condus la restricţionarea concurenţei pe piaţa lucrărilor de întreţinere curentă a reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi", se precizează în comunicat.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare, subliniază autoritatea de concurenţă. Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile.

