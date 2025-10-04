Patru turiști polonezi, salvați în Munții Parâng după ce au rămas blocați în zona Plaiul Muierii

Patru turiști din Polonia au fost salvați vineri noaptea de jandarmii montani și echipele Salvamont Parâng, după ce au rămas blocați într-o zonă alpină izolată, la granița dintre județele Hunedoara, Vâlcea și Alba. Intervenția a durat câteva ore și s-a încheiat cu succes în jurul orei 05:00, conform MEDIAFAX.

Patru turiști polonezi au fost salvați vineri noaptea de echipele de jandarmi montani și Salvamont Parâng, după ce au rămas blocați în zona montană Plaiul Muierii, la limita județelor Hunedoara, Vâlcea și Alba.

Apelul la 112, primit la ora 00:10, anunța că patru cetățeni polonezi erau blocați la o altitudine de 1.900-2.000 de metri, într-un gol alpin din zona Plaiul Muierii. În urma sesizării, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană a Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni, iar I.J.J. Vâlcea a trimis un echipaj suplimentar în zona indicată.

Localizați rapid datorită coordonatelor GPS

Unul dintre turiști a transmis coordonatele GPS, facilitând localizarea rapidă a grupului.

În aproximativ două ore, echipele de salvare, formate din jandarmi montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei patru turiști.

Aceștia erau în stare bună, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Turiștii au fost escortați în siguranță până la Petroșani. Intervenția a fost finalizată cu succes în jurul orei 05:00.

