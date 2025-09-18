Ştiaţi că un incendiu poate fi stins... fără apă? Ei bine, o companie din Norvegia a inventat o pătură care poate opri chiar şi cele mai puternice flăcări. Reprezentanţii firmei au venit la noi în ţară şi le-au demonstrat pompierilor români că munca lor poate fi mai uşoară... şi mai sigură în acelaşi timp. La exerciţiu au participat salvatorii militari din cinci judeţe.

Pompierii din Bistrița-Năsăud, Sălaj, Suceava, Maramureș și Brașov, dar şi de la serviciile voluntare pentru situații de urgență au asistat ieri la o demonstraţie în care s-au folosit tehnici noi de intervenţie pentru stingerea incendiului. Mai exact, s-a dat foc unei maşini electrice şi, pentru a stinge flăcările a fost folosită o pătură, inovaţia unei companii norvegiene.

"Ce este special la această pătură este faptul că poate fi folosită la orice tip de maşină şi este specială pentru că protejează pompierii. Atunci când sunt expuşi la aceste tipuri de incendii, beneficiază de un nou fel de a stinge incendiul, aşa că vor fi mai puţin expuşi la fumul toxic şi vor putea să izoleze focul imediat", spune Thomas H. Jahren, director de dezvoltare.

"Eu mă simt foarte norocos că am avut oportunitatea să particip la un exerciţiu de genul acesta. Cred că este unic în ţară. Şi pentru mine, ca parte de intervenţie, am constatat faptul că siguranţa salvatorului chiar e pe primul loc când folosim această pătură", spune plutonier major Cătălin Iuga, șef Gardă Intervenție Stingere.

Pătura cântăreşte 28 de kilograme şi este rezistentă la temperaturi ridicate

Firma din Norvegia a donat o pătură Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, instituţie care a găzduit prezentarea.

"Pentru noi va fi, şi în dotarea noastră, va fi de foarte mare ajutor. Foarte eficientă pentru incendiile produse la autoturismele prin combustie internă sau electrice", spune locotenent colonel Ilie Dunca, I.S.U. Bistrița-Năsăud.

"Nouă nu ne rămâne decât să prezentăm utilitatea şi oportunitatea achiziţionării echipamentelor astăzi şi avem convingerea că argumentele vor fi destul de convingătoare pentru a avea într-un orizont de timp apropiat, pe termen scurt şi mediu, o dotare în acest sens", spune maior Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud.

Pătura poate fi refolosită de până la 35 de ori şi costă patru mii de euro.

