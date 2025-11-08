Paul Pintea, senatorul cu 10 clase, prins la volan fără permis în Zalău. A ignorat semnalul poliţiştilor

Paul Pintea, senatorul cu 10 clase ales pe listele POT, a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.

Polițiștii rutieri din Sălaj au observat, în municipiul Zalău, au făcut semnal regulamentar de oprire unei mașini conduse de un bărbat.

A condus cu permisul suspendat

Șoferul nu s-a conformat, astfel că polițiștii au urmărit mașina în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, senatorul Paul Pintea, ales pe listele POT, iar în urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, scriu jurnaliștii de la salajulliber.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional.

Ce spun poliţiştii

La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 23.57, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat, iar la semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, iar în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto (senator în Parlamentul României).

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.

