Pe această plajă din Mamaia Nord, vara s-a trăit ca pe podium! Nisipul a devenit scenă pentru un veritabil spectacol de modă, unde turiștii şi-au etalat cu mândrie cele mai stylish costume de baie, rochii vaporoase și accesorii în pas cu ultimele tendințe. Şi cum fiecare apariție a atras toatre privirile, bugetul alocat a fost pe măsură.

"Rochiţa e la o mie de lei. Este 100% lucrată manual. 200 costumul şi ochelarii 300 ceva de genul", spune Raluca.

Pe plajă ca pe podiumul de prezentare

"Outfitul meu de astăzi, care este unu outfit sportiv. Sunt sportiv şi pe plajă, dacă aş putea să spun aşa. Ochelarii au costat ceva, pentru că vederea trebuie să fie bună când eşti pe plajă. Eu zic că poţi să te încadrezi într-un outfit frumos şi până în o mie de lei, câteva sute de lei sau câteva zeci de milioane vechi cum s-ar spune", spune Meko, luptător.

Anul acesta se poartă albul imaculat, dar și nuanțele vibrante care fură privirile din prima clipă. Iar pentru cei care au vrut să strălucească la propriu, din lista tendinţelor nu au lipsit nici paietele.

"L-am ales ca să ies în evidenţă. Mi-a plăcut foarte mult culoarea roz şi să strălucesc". "Azi am ales un top cu floricele şi o fustiţă foarte sexi". "Am o cămaşă de in casual, ceva simplu, nimic special. Ochelarii sunt un accesoriu pe care îi port zilnic". "Costumul de baie e unul obişnuit. Contează să arăţi bine, să ai grijă de corpul tău. Asta este cel mai important", mai spun turiştii.

Pentru a străluci în fiecare zi pe plajă, turiştii pasionaţi de modă au ales un outfit diferit pentru fiecare ieşire la malul mării.

"Nu, nu există am (n.r costum de baie) pentru fiecare zi, recunosc. Ar fi şi greu să îl igienizăm şi mi-am ales pentru fiecare zi câte un costum ca să fie mult mai simplu", spune o tânără.

Bineînţeles, şi atmosfera de pe plajă a fost tot în tendinţe. "E o atmosferă pe care o găsiţi pe orice plajă celebră din Mykonos, din Ibiza, San Tropez, Monaco. Încercăm să facem asta şi aici în Mamaia şi să aducem un vibe nou, o experienţă diferită faţă de una de plajă normală", spune Florin Dumitru, administrator plajă.

Vremea este perfectă la malul mării şi în această săptămână. Indiferent de trend şi de buget, cel mai îndrăgit accesoriu pe plajă va fi cu siguranţă crema de protecţie solară, pentru un concediu lipsit de griji.

