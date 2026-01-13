Antena Meniu Search
Pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă. Opriseră căldura ca să facă economii. Bărbatul a murit

Caz tulburător în Timișoara. Doi pensionari de 65 și 56 de ani au fost găsiți în stare de hipotermie în propria lor casă, după ce au oprit căldura ca să facă economii. Bărbatul, care avea și alte probleme de sănătate, s-a stins câteva ore mai târziu.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 10:54
Pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă. Opriseră căldura ca să facă economii. Bărbatul a murit Doi ambulantieri coboara o targa cu o pacienta - Hepta/Mediafax_Foto-Andreea_Alexandru

Cei doi soți stăteau într-o locuință socială a Primăriei Timişoara. Ca să facă economii, au decis să oprească încălzirea, deşi afară temperaturile au ajuns şi la minus 15 grade pe timpul nopţii. Cum nu răspundeau la telefon și nici nu mai fuseseră văzuți, o vecină a sunat la 112.

Pensionarii au primit îngrijiri medicale, dar au refuzat să meargă la spital. Câteva ore mai târziu, vecina a sunat din nou la 112 să anunțe că bărbatul a murit. Soția lui, care avea probleme psihice, a fost preluată de o soră de a ei.

Ce spun polițiștii

 

Articolul continuă după reclamă

La data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, vecinii săi mai în vârstă, nu răspund la telefon. La sosirea polițiștilor și echipajului medical, s-a constat că cele două persoane ( un bărbat de 65 de ani și o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie.

Aceștia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital.

Ulterior, în jurul orei 21:30, polițiștii au fost sesizați că bărbatul a decedat. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă..

Redactia Observator
Redactia Observator Like

