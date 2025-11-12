Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Surse: Percheziţii DNA la Primăria Cluj-Napoca

Direcția Națională Anticorupție efectuează percheziții miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca, conform surselor Observator.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 11:46
Percheziţii DNA la Primăria Cluj-Napoca Percheziţii DNA la Primăria Cluj-Napoca - Profimedia

Serviciul teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie face, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Observator, percheziţiile DNA ar avea legătură cu biroul de achiziții. Nu ar fi vizat primarul Emil Boc sau cineva din conducere. Nu se știe încă pentru ce este plângerea și din partea cui. DNA încă nu a fost comunicat motivul oficial al acţiunii. 

Activitatea primăriei se desfăşoară normal, iar administraţia locală colaborează instituţional cu organele statului, potrivit prevederilor legale.  "La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale" a transmis Primăria Cluj-Napoca. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

perchezitii primarie cluj dna
Înapoi la Homepage
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Evenimente » Surse: Percheziţii DNA la Primăria Cluj-Napoca