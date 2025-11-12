Surse: Percheziţii DNA la Primăria Cluj-Napoca

Serviciul teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie face, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Observator, percheziţiile DNA ar avea legătură cu biroul de achiziții. Nu ar fi vizat primarul Emil Boc sau cineva din conducere. Nu se știe încă pentru ce este plângerea și din partea cui. DNA încă nu a fost comunicat motivul oficial al acţiunii.

Activitatea primăriei se desfăşoară normal, iar administraţia locală colaborează instituţional cu organele statului, potrivit prevederilor legale. "La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale" a transmis Primăria Cluj-Napoca.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰