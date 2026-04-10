Polițiștii din Arad au desfășurat o amplă operațiune pe linia armelor și munițiilor, în urma căreia au fost descoperite arme deținute ilegal, muniție și cantități semnificative de carne suspectată că provine din vânat.

Potrivit IPJ Arad, la data de 9 aprilie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, au pus în executare 29 de mandate de percheziție domiciliară, vizând mai multe persoane din județ, bănuite de încălcarea regimului armelor.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat 10 arme, dintre care 6 erau deținute ilegal, precum și 475 de cartușe de diferite calibre. De asemenea, au fost descoperite peste 200 de trofee, un amortizor, 7 capcane și o setcă.

Polițiștii au mai găsit peste 450 de kilograme de carne susceptibilă a proveni din vânat, 173 de articole pirotehnice și 12.000 de fire de țigarete nemarcate fiscal.

În baza probelor administrate, patru bărbați, cu vârste între 27 și 53 de ani, din localitățile Corbești, Pârnești, Roșia Nouă și municipiul Arad, au fost reținuți. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de poliție din Arad, Hunedoara și Timiș, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor.

