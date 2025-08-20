Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descins la sediul Primăriei Mangalia, dar şi la locuinţa primarului. Cristian Radu este cercetat pentru suspiciuni de luare de mită, potrivit Info Sud-Est .

Liberalul Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat de primar, este suspectat de fapte grave de corupţie. Acesta ar fi luat şpagă de mai multe ori.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală. În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice", a transmis DNA.

Radu Cristian a fost reales primar al Mangaliei la alegerile locale din 2024, obţinând un nou mandat de patru ani.

Fostul şef al Gărzii Financiare Constanţa care a intrat în politică pentru a deveni edil a mai fost în trecut în vizorul Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit HotNews.ro, în 2023, Radu Cristian a fost trimis în judecată de DNA alături de alte şase persoane din conducerea primăriei, fiind acuzat că ar fi încheiat 95 de contracte de asistenţă juridică cu o firmă de avocatură, deşi primăria avea deja contracte de asistenţă juridică încheiate cu o altă firmă, cu onorarii şi de peste 200 de ori mai mici faţă de cele stabilite prin noile contracte.

