Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pericol de explozie pe o stradă din Reşiţa, după ce un muncitor a fisurat o ţeavă de gaze

Neatenţia unui muncitor putea să ducă la o adevărată tragedie în Reşita! A fost pericol de explozie pe o stradă din localitate, după ce o ţeavă de gaz a fost fisurată în timpul unor lucrări la instalaţia de electricitate.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 09:03

La faţa locului au ajuns de urgenţă angajaţii companiilor de distribuţie, care au oprit alimentarea cu gaz şi energie electrică în toată zona, înainte să se producă o nenorocire. Şi circulaţia pe stradă a fost oprită minute în şir.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

resita muncitor teava gaze
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » Pericol de explozie pe o stradă din Reşiţa, după ce un muncitor a fisurat o ţeavă de gaze