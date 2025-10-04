Neatenţia unui muncitor putea să ducă la o adevărată tragedie în Reşita! A fost pericol de explozie pe o stradă din localitate, după ce o ţeavă de gaz a fost fisurată în timpul unor lucrări la instalaţia de electricitate.

La faţa locului au ajuns de urgenţă angajaţii companiilor de distribuţie, care au oprit alimentarea cu gaz şi energie electrică în toată zona, înainte să se producă o nenorocire. Şi circulaţia pe stradă a fost oprită minute în şir.

