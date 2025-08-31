Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe rute importante

O persoană a murit, duminică după-amiază, după ce a fost lovită de un tren pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura, potrivit Mediafax. Circulația feroviară pe linia 800, între București Nord și Băneasa, a fost complet blocată, iar mai multe trenuri de călători au fost afectate.

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 16:50
O persoană a murit călcată de tren în Bucureşti Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe artere principale - Shutterstock

Un accident mortal s-a produs duminică după-amiază pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura. O persoană a fost lovită de trenul R 8093 care circula pe ruta București Nord - București Obor.

Incidentul a dus la blocarea completă a circulației feroviare pe distanța București Nord - Băneasa, pe linia 800.

CFR așteaptă acordul autorităților pentru reluarea traficului în condiții de siguranță.

Articolul continuă după reclamă

Sunt afectate mai multe trenuri de călători: R 10184 (Fetești - București Nord), IR 1589 (București Nord - Constanța) și IR 1936 (Constanța - Brașov). Alte trenuri pot întâmpina întârzieri în funcție de evoluția situației.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bucuresti gara de nord gara obor mort spulberat rute tren cfr
Înapoi la Homepage
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie?
Observator » Evenimente » Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe rute importante