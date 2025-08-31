Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe rute importante
O persoană a murit, duminică după-amiază, după ce a fost lovită de un tren pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura, potrivit Mediafax. Circulația feroviară pe linia 800, între București Nord și Băneasa, a fost complet blocată, iar mai multe trenuri de călători au fost afectate.
Un accident mortal s-a produs duminică după-amiază pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura. O persoană a fost lovită de trenul R 8093 care circula pe ruta București Nord - București Obor.
Incidentul a dus la blocarea completă a circulației feroviare pe distanța București Nord - Băneasa, pe linia 800.
CFR așteaptă acordul autorităților pentru reluarea traficului în condiții de siguranță.
Sunt afectate mai multe trenuri de călători: R 10184 (Fetești - București Nord), IR 1589 (București Nord - Constanța) și IR 1936 (Constanța - Brașov). Alte trenuri pot întâmpina întârzieri în funcție de evoluția situației.
