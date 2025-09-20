Zeci de vânători şi pescari din ţară sau de la vecini s-au adunat la Timișoara ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Dar și ca să se întreacă în mâncăruri care mai de care mai bune. Tocăniță sau gulaș din mistreț sau căprior, sarmale vânătorești și ciorbe de pește la ceaun, toate au dat gust festivalului din acest weekend.

Ceaunele au fost puse pe foc încă de dimineață, iar la prânz fiecare bucătar și-a adus preparatul pe masa de jurizare. Zecile de echipe din vestul țării, dar și din Serbia sau Ungaria au venit cu rețete atent pregătite și cu secrete culinare transmise din generație în generație.

"Este carne de căprior, vânat pe fondul de vânătoare Buziaș. Ingredientul secret este dragostea pentru vânat, pentru natură și față de ortacii de vânătoare", susţine Cătălin Bodron, vânător.

Ceaunul cu carne de căprior a fiert molcom două ceasuri și jumătate, după ce carnea a stat în vin 24 de ore. Cel de mistreț are nevoie de mai mult timp ca să devină fraged.

"Până devine foarte bună, cred că îi trebuie 3 ore, cu legumele și cu tot. Se bagă mai multe condimente, dar nimeni nu spune niciodată", spune un participant.

Remus și Monica sunt câștigătorii de anul trecut. Vor să cucerească publicul şi în acest an....

"Am făcut gulaș de mistreț. Am pus mult suflet să iasă mâncarea bună", spun Remus și Monica Hegyi.

Timișorenii au profitat de vremea blândă și s-au lăsat cuceriți și de aromele preparatelor de pește.

"O ciorbă de pește, crap, făcută cu voie bună, am pus de toate, sperăm să fie și pe gustul oamenilor care trec pe aici", a mărturisit un pescar.

După ce preparatele au fost gata, a venit și momentul jurizării și al premierii celei mai reușite farfurii, o misiune deloc ușoară pentru cei care au trebuit să aleagă dintre atâtea bunătăți.

"Să gătești nu e ușor. Să mănânci e foarte simplu. Să ai pretenții ca un preparat să fie la înălțime așa cum și-l dorește fiecare trebuie să ai un simț al gustului aparte", a declarat Dan Hodoneanțu, preşedintele Asociației Județene a Vanatorilor şi Pescarilor Sportivi Timiş.

La finalul zilei, cel mai bun vânător sau pescar-bucătar pleacă acasă cu trofeul gustului. Dar adevăratul câștig e în atmosferă și prietenie.

