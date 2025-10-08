Mai mulţi copaci ne pot salva de inundaţiile din Capitală! Zonele cu vegetaţie pot drena de 30 de ori mai multă apă decât sistemul de canalizare din oraş. Spaţiile verzi, precum arborii masivi, gardul viu şi gazonul, pot să absoarbă sute de litri într-o singură zi.

Cu o capacitate de absorbţie subdimensionată, canalizarea din Bucureşti nu face faţă ploilor torenţiale. Bulevardele se inundă imediat după ce gurile de canal nu mai pot prelua apa şi refulează.

Şi ar putea să absoarbă de zeci de ori mai multă apă decât sistemul de canalizare dacă ar exista mai multe plante, spun specialiştii.

Prin sistemul de canalizare al oraşului pot trece cel mult 23 de litri de apă pe metru pătrat, într-un interval de două ore.

În acelaşi timp, un metru pătrat de sol, fără vegetaţie, poate să absoarbă 100 de litri de apă, adică de 5 ori mai mult. În cazul în care pe pământ există plante, capacitatea de drenaj creşte până la 200 de litri de apă.

O altă soluţie sunt rezervoarele subterane de apă. Un sistem care poate funcţiona sub zonele cu mult asfalt, aşa cum sunt parcările sau pieţele betonate.

Imaginaţi-vă astfel că sub Piaţa Victoriei există un bazin imens de colectare a apei pluviale. Ca o piscină în care apa de ploaie ajunge prin scurgeri. Cantitatea adunată aici poate fi scoasă apoi cu motopompe.

O soluţie care a fost deja implementată la Berlin. Inclusiv trotuarele pot deveni sisteme de drenaj.

Miercuri, în doar câteva ore, au căzut 42 de litri de apă pe metru pătrat în Capitală. Dublu faţă de cât pot prelua canalizările din oraş.

Ploaia se va resimţi şi financiar. În ultimele zile s-au adunat 24 de milioane de metri cubi de apă pluvială, echivalentul a 105 milioane de lei, bani ce vor fi plătiţi de bucureşteni la următoarea factură.

