Zeci de mii de credincioşi aşteaptă şi astăzi, ore întregi, la rând, pentru câteva minute de rugăciune la racla Sfintei Parascheva. În plus, de aseară, oameni se pot închina şi la moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse pentru prima dată la noi în ţară.

Timpul de aşteptare este mare, de aproximativ 12 ore. Va creşte din această seară de ziua hramului. Şi în acest moment sunt mulţi oameni la rând, în jur de 20.000. Vorbim despre un rând de aşteptare de 4 kilometri ca distanţă. Sunt peste 110.000 care deja s-au închinat la sfintele moaşte până în această dimineaţă, la ora 09:00.

De la o oră la alta numărul acestora creşte. Rândul a rămas constant de aproape 3 zile. La noapte se aşteaptă un flux mare de pelerini, ţinând cont că mulţi se aşează la rând în ideea de ajunge la racla Sfintei Parascheva pe 14 octombrie. În această seară, pelerinajul se va întrerupe pentru o oră şi jumătate pentru că va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor.

