Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peste 100.000 de oameni, la Sfânta Parascheva. Pelerinajul se va întrerupe 90 de minute

Zeci de mii de credincioşi aşteaptă şi astăzi, ore întregi, la rând, pentru câteva minute de rugăciune la racla Sfintei Parascheva. În plus, de aseară, oameni se pot închina şi la moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse pentru prima dată la noi în ţară. 

de Clara Mihociu

la 12.10.2025 , 13:32

Timpul de aşteptare este mare, de aproximativ 12 ore. Va creşte din această seară de ziua hramului. Şi în acest moment sunt mulţi oameni la rând, în jur de 20.000. Vorbim despre un rând de aşteptare de 4 kilometri ca distanţă. Sunt peste 110.000 care deja s-au închinat la sfintele moaşte până în această dimineaţă, la ora 09:00.

De la o oră la alta numărul acestora creşte. Rândul a rămas constant de aproape 3 zile. La noapte se aşteaptă un flux mare de pelerini, ţinând cont că mulţi se aşează la rând în ideea de ajunge la racla Sfintei Parascheva pe 14 octombrie. În această seară, pelerinajul se va întrerupe pentru o oră şi jumătate pentru că va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

sfanta parascheva racla pelerini credinciosi
Înapoi la Homepage
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Evenimente » Peste 100.000 de oameni, la Sfânta Parascheva. Pelerinajul se va întrerupe 90 de minute