Imagini impresionante la Iaşi, la cel mai mare pelerinaj religios din ţară! Pe patru kilometri s-a întins astăzi rândul de credincioşi care aşteaptă să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Aproape 80.000 de oameni au trecut pe la raclă în ultimele patru zile.

Credinţă şi răbdare, lecţia pelerinilor la Sf. Parascheva. Unii credincioşi au înaintat 300 de metri în 3 ore

Valuri de pelerini au curs de dimineaţa până seara spre Iaşi. Cu trei zile înaintea hramului, când se spune că puterile Sfintei Parascheva sunt cele mai mari, oamenii stau la coadă pentru o minune. De 24 de ore, în mod constant avem cel puţin 25.000 de pelerini la rând, aceştia au mult de aşteptat având în vedere că trebuie să parcurgă o distanţă de peste 4 kilometri. Unii dintre ei au spus că le-a luat 3 ore pentru a înainta doar 300 de metri.

Enoriaşi: Timp frumos am avut, nu am stat chiar mult, vreo 6 ore, dar a fost minunat.

Reporter: Pentru ce v-aţi rugat?

Articolul continuă după reclamă

Enoriaşi: Pentru sănătate, linişte, iertare de păcate, putere de muncă.

Pe măsură ce orele trec, tot mai mulţi credincioşii continuă să vină la Catedrala Mitropolitană şi să se aşeze la rând.

Reporter: Veţi ajunge mâine.

Credincioşi: Asta este. Mai dormim, iau băiatul în braţe şi tot aşa ce să facem.

Reporter: V-aţi aşteptat să fie atât de multă lume?

Credincioşi: Nu mă aşteptam dar...

Reporter: Veţi sta la rând oricât ar dura?

Credincioşi: Stau, ce să facem.

Hartă pentru pelerini

Anul acesta autorităţile au făcut şi o hartă pentru ca pelerinii să afle mai uşor de unde începe coada. "Chiar pe prima pagină când intrăm pe site-ul mmb.ro, siteul Arhepiescopiei Iaşului, avem posibilitatea de a vedea locaţia în timp real, acolo unde se află capătul rândului de închinare. Am dat un click pe acel buton şi vedem că harta ne duce în acest punct, capăt de rând pelerini Sfânta Parascheva", a explicat Lucian Apopei, preot.

Mariana a venit din Republica Moldova şi noua harta i-a prins foarte bine.

Reporter: V-aţi folosit de aplicaţia care vă arată unde este rândul?

Mariana: Da, da. De pe internet.

Reporter: Vă arată şi pe unde să mergeţi ca să ajungeţi?

Mariana: Da, pe unde să mergem şi de exemplu care era la 98 a ajuns la raclă la 6 ore şi jumătate.

Odată ajunşi la rând, însă, preoţii le recomandă pelerinilor să se deconecteze de la tot ce înseamnă tehnologie.

"Gândiţi-vă că telefonul pe care îl dăm sfiinţilor este rugăciunea. Sfinţii nu ne pun ton de ocupat, nu ne pun apel în aşteptare, nu au secretari sau secretare să ne programeze în audienţă cum e la instituţiile acestei lumii. Sfinţii ne aşteaptă cu dragoste, cu bucurie să introducă în pridvorul raiului încă din această lume", spune Sofian Costea, preot.

Cu toate acestea însă, în realitate, nimeni nu vrea să plece de la pelerinaj fără cel puţin o fotografie cu racla sfintei Parascheva. Pelerinajul se va încheia miercurea viitoare.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰