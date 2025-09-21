Bănci aliniate, sute de pixuri pregătite și emoții de examen, doar că sala de clasă a fost, de data aceasta, chiar în mijlocul Timișoarei. Peste 500 de oameni, de la școlari la bunici, au transformat Piața Libertății într-o sală de clasă uriașă, pentru marea dictare urbană. O testare la limba română pe care nimeni nu a fost obligat să o dea, dar la care toți au venit cu bucurie.

La Timişoara, peste 500 de oameni au venit de bună voie în Piaţa Libertăţii, ca să arate cât de bine se descurcă la limba română.

Regulile au fost clare: fără telefoane, fără autocorect, doar o foaie, un pix şi foarte multă atenţie.

Inspirat de un celebru proiect parizian, evenimentul din Timișoara aduce în România un format cultural de succes.

Petronela Axinte este jurnalist cu peste 25 de ani de experiență. La "Marea Dictare Urbană" nu mai stă în spatele tastaturii, ci scrie de mână, cot la cot cu sutele de timișoreni înscriși la competiție.

"Este o provocare mai ales că mulți dintre noi folosim acum device-urile, în special calculatorul, și am încercat să fac o probă și cert este că nu voi câștiga premiul de caligrafie, dar premiul cel mare, pentru ortografie, sunt sigur că îl voi câștiga", a declarat Petronela Axinte, jurnalist.

"Cred că nu am mai scris din facultate, n-am mai scris pe foaie albă, mă întreb dacă o să mai reușesc. Ne poate pune în dificultate", susţine un participant.

Cel mai vârstnic participant se apropie de 90 de ani. A fost înscris de nepoatele sale.

Reporter: Mai merge scrisul de mană?

Vasile Popa: Merge, merge. Picioarele merg, capul merge. Şi gura merge, mai mult decât trebuie.

Testarea i-a adunat pe toți, de la mic, la mare.

Reporter: Câţi ani ai?

Carolina: Nouă.

Reporter: Nu ești sătulă de dictări?

Carolina: Păi, nu prea dăm dictări.

Marea Dictare Urbană nu este doar o competiție de ortografie, ci un mod de celebrare a limbii române. E bucuria de a scrie corect și elegant de mână, într-o lume dominată de ecrane și tastaturi.

"Vor fi două texte din autori români contemporani, ambele despre Timişoara. Pentru departajare sunt două criterii: un text cu greşeli deja strecurate și proba de caligrafie", a precizat Camelia Mingasson, reprezentant Casa de Cultură din Timișoara.

Cele peste 500 de lucrări vor fi corectate luni şi marţi de o comisie formată din 5 profesori de limba română, iar miercuri vor fi anuntaţe rezultatele. Cel mai bun ia un premiu de nota zece: 3.000 de lei.

