Cristian Popescu Piedone a ajuns în această dimineaţă la sediul Poliţiei din Bragadiru, după ce seara trecută a fost plasat sub control judiciar. Şeful ANPC este acuzat că şi-a anunţat controlul la Hotelul Internaţional Sinaia, tocmai ca unitatea să fie dată ulterior exemplu. I-ar fi spus patronului, înainte de control, să se asigure că totul este, cităm "ţiplă" în momentul în care vine în inspecţie. Asta arată stenogramele din dosarul DNA.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Popescu Piedone folosea telefonul şoferului său pentru a purta discuţii cu angajaţii Hotelului Internaţional Sinaia.

Cum îi anunţa pe angajaţi de control

Din interceptările procurorilor rezultă că acesta îi anunţa pe angajaţi de controlul care a avut loc în luna martie a acestui an şi le dădea indicaţii despre cum să ia toate măsurile necesare în aşa fel încât unitatea hotelieră să nu fie sancţionată. Într-una dintre discuţii, Cristian Popescu Piedone îi spunea unui angajat că trebuie să pregătească o bucătărie ca să fie "ţiplă". În plus, procurorii DNA susţin că la acelaşi hotel, şeful ANPC a fost cazat pe perioada în care instituţia desfăşura controale pe Valea Prahovei.

Cristian Popescu Piedone a mers în această dimineaţă la sediul Poliţiei din Bragariru pentru a fi luat în evidenţă, este o obligaţie de respectat în măsura controlului judiciar sub care acesta este cercetat. Cea mai grea interdicţie pentru el este aceea prin care i se interzice să îşi exercite funcţia de şef ANPC şi, în plus, procurorii i-au interzis să părăsească România. Piedone a fost plasat ieri sub control judiciar, fiind acuzat de divulgare de informaţii nedestinate publicului, iar în apărarea sa acesta a spus că nu conducea comandamentul care făcea controalele pe Valea Prahovei şi, deşi este prieten cu Dan Ruşanu, patronul Hotelului Internaţional Sinaia, nu l-a anunţat pe acesta de acţiunile de control, care au avut loc în luna martie.

