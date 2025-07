Pe contul său de TikTok, Piedone vorbea laudativ de Hotelul Internațional Sinaia, despre care spunea că este un hotel şi de 200 de stele.

"Miroase a curat. Uitati-vă la calitate. Am fost azi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată", spune el, în timp ce ridică așternuturile de pe o saltea de pat dintr-o cameră a hotelului. "Bravo domnule, hotel de patru stele. (...) Ce, aici aveți hotel de 200 de stele", spune Piedone în clipul postat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În faţa casei, Piedone le-a spun jurnaliştilor că este prieten de ani buni cu proprietarul hotelului.

"Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai, nu mai știu, martie – mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine când s-a întâmplat acest lucru", a declarat Piedone.

Cine este Dan Radu Ruşanu

Dan Radu Rușanu, fost președinte al Autorității de Supraveghere Finaciară (ASF) și fost membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), este cel despre care procurorii susțin că ar fi fost avertizat de Cristian Popescu Piedone.

Dan Radu Rușanu este doctor în economie și fost parlamentar PNL timp de patru mandate, între 2000 și 2016. Rușanu a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) între 2013 și 2014.

În anul 2014 a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA, cunoscut în spațiul public drept „ASF Carpatica”, ce viza fapte de corupție în legătură cu protecția unei firme de asigurări. Rușanu a fost, însă, achitat în anul 2017. Rușanu a mai făcut parte până în anul 2024 din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

Rușanu a mai ocupat funcțiile de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (1996-1998) și de președinte al EXIM Bank (Banca de Export-Import a României) în perioada 1999-2001. Rușanu a mai fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și al Senatului. În 2006, revista Capital l-a cotat pe Rușanu cu o avere de 60 milioane dolari.

Șeful ANPC, ridicat de procurori de la un hotel de pe litoral

Procurorii au descins marţi dimineaţa într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a fost adus de procurori la domiciliul său din Bragadiru.

Potrivit surselor citate, descinderi au loc acasă la Piedone în judeţul Ilfov, dar şi la biroul acestuia de la sediul ANPC. "În cursul zilei de 22 iulie, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova şi Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", a transmis marţi DNA într-un comunicat de presă.

Reacţia şefului ANPC

Preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a afirmat, marţi, că de când se află la şefia Autorităţii nu a făcut niciun trafic de influenţă şi nu a luat bani, adăugând că a deranjat "extrem de mulţi" prin controalele efectuate.

"Lucrurile astea dacă s-au întâmplat şi nu că i-aş fi spus ar fi fost undeva în luna aprilie/mai când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament, nu-mi ascund faptul că proproietarul hotelului este prietenul meu de peste ani şi ani de zile, este şi el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informaţii. De când sunt preşedintele autorităţii. Pot să fiu acuzat de orice, pot să mi se zică orice. Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat niciun leu, că am deranjat, da. Se vede acest lucru. Nu acuz nimic, merg până la capăt, dar am deranjat extrem de mult. Nu am vrut decât să îmi fac datoria şi mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumţia mea de nevinovăţie. (...) În clipa dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate", a declarat Piedone.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să comandaţi jucării şi alte produse pentru copii de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰