Situaţie revoltătoare la Braşov unde aproape jumătate din apa potabilă din sistemul centralizat de alimentare se pierde înainte să ajungă la robinete. Reprezentanţii companiei de furnizare a apei spun că pierderile uriaşe sunt cauzate de rețeaua veche unde multe dintre avarii sunt încă nedetectate. Reabilitarea reţelei ar costa mult prea mult, aşa că autorităţile repară doar urgenţele.

Calculul a fost făcut chiar de reprezentanţii companiei APA, operatorul sistemului de distribuţie a apei potabile din municipiul Braşov şi din localităţile din zonă. Potrivit acestora, din 100 de litri de apă pompată în reţeaua de distribuţie, mai puţin de 40 de litri se pierd.

Pierderile sunt cauzate de instalaţiile vechi, unele cu o vechime de peste 30 de ani, care nu au mai fost reabilitate de mult timp. Din acest motiv, avariile sunt frecvente şi de multe ori de amploare.

Reabilitarea completă a reţelei ar costa aproximativ 460 de milioane de lei. Compania APA intenţionează să obţină cea mai mare parte a sumei din fonduri europene, iar peste 60 de milioane de lei din fonduri proprii.

Articolul continuă după reclamă

Unii consumatori se tem că aceste costuri vor fi transferate în facturi, însă reprezentanţii companiei dau asigurări că pagubele nu se regăsesc în preţul apei şi sunt acoperite din bugetul operatorului.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰