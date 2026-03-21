Pietrele lui Solomon o iau la vale. O alunecare de teren de mari dimensiuni distruge o zonă turistică din Brașov. Stânca înaltă de peste 12 metri s-a prăbușit cu totul peste un drum pe care circulă mii de turiști zilnic. Nu este pentru prima dată când are loc un astfel de incident în acest an. În ianuarie, mai multe blocuri de stâncă s-au desprins dintr-un versant și au distrus o stație de autobuz.

Drumul care urcă din Pietrele lui Solomon, o zonă deosebit de frumoasă de la marginea municipiului Brașov, către Poiana Brașov, a fost blocat de o cantitate foarte mare de blocuri de stâncă. Acestea s-au prăbușit din versantul de pe partea dreaptă a drumului, exact în șosea și în albia râului care curge în zonă.

Au fost două valuri de prăbușire, două valuri de alunecări de teren. Primul s-a declanșat joi, al doilea s-a declanșat vineri. Autoritățile au luat măsuri pentru a bloca zona perimetrală de jur împrejur pentru ca turiștii să nu fie în pericol, zona fiind instabilă, așa cum au apreciat specialiștii.

Trebuie spus că nu e prima oară când se întâmplă așa ceva în zona Pietrelui Solomon, o zonă foarte iubită, căutată de amatorii de alergare, de mers cu bicicleta, de drumeție la pas sau orice altă formă de relaxare aici în mijlocul naturii. S-a mai întâmplat și la sfârșitul lunii ianuarie acestui an, foarte aproape, chiar deasupra stației de transport în comun ce deservește această zonă de relaxare, s-au desprins niște blocuri de stâncă și au ajuns să distrugă stația de transport în comun. Atunci nu au fost victime, însă a fost un prim semn pentru autorități și pentru localnicii care se plimbă în zonă că terenul poate fi instabil și se poate ajunge în astfel de situații.

Primăria municipiului Brașov a blocat toate căile de acces către zona periculoasă și urmează în primul rând să curețe cantitatea uriașă de blocuri de stâncă surpată și apoi să ia măsuri pentru ca turiștii care circulă pe aici, care nu sunt deloc puțini, și nu doar la sfârșit de săptămână, să fie în siguranță.

Claudiu Loghin

