Caz șocant la Cluj-Napoca. Mai mulţi stăpâni de animale susţin că un fals medic veterinar le-a mutilat sau chiar le-a ucis animalele de companie. Femeia care este medic stomatolog ar fi făcut detartraje și le-ar fi scos dinții pisicilor deși nu avea drept de practică. Colegiul medicilor vetrinari confirmă că femeia nu avea voie să trateze animale. Avocatul ei crede că cineva caută "să-i ştirbească reputaţia".

Cristina l-a salvat pe Tomi de pe stradă și i-a oferit o viață fără griji. Totul s-a schimbat însă când a mers la o clinică veterinară pentru un banal detartraj. Procedura a fost făcută de un presupus medic veterinar din Cluj şi s-a transformat într-un coșmar. Motanul a rămas fără dinți, iar după câteva luni a murit.

"Au rămas multiple fragmente osoase şi rădăcini, care au întreţinut infecţia şi până la urmă au dus la moartea pisicului. Deoarece lui Tommy i-au fost extraşi canini din partea de sus, îşi înţepa buzele cu caninii din partea de jos şi îşi făcea răni", susține Cristina Mihuţiu, stăpâna pisicii.

Femeia a aflat cu stupoare că femeia nu era medic veterinar, ci stomatolog uman şi studentă la Medicină Veterinară. Cu toate astea, își punea parafa pe actele medicale ale animalelor.

"Totul s-a desfăşurat într-un cabinet veterinar autorizat. Acolo am fost chemată de doamna Nedelea pentru consultaţii, acolo s-a efectuat intervenţia chirurgicală şi acolo am plătit toate tratamentele care i s-au administrat pisicului", a mai precizat Cristina Mihuţiu.

Vlad şi Robert au trecut prin acelaşi coşmar. După recomandări au ajuns cu pisicile la același fals medic și s-au întors acasă animalele mutilate.

"Am mers cu o altă pisică tot aşa cu probleme dentare. Exact aceeaşi situaţie, extracţie completă. Pisica încă mai trăieşte, dar nu mai are absolut niciun dinte", a spus Vlad Rus.

"A zis că nu este un lucru chiar aşa grav, că pisicile se descurcă şi fără dinţi. Că totul e în regulă şi că putem pune inclusiv implanturi. În niciun moment, în cabinet acolo nu am pus la îndoială că ea este doctor", a precizat și Robert.

Colegiul Medicilor Veterinari din Cluj susține că femeia nu figurează în evidențele lor și nu a avut drept de practică. Cu toate acestea, online își promova activitatea în videoclipuri, iar într-unul dintre ele apare alături de un membru al colegiului.

"Nu poţi să profesezi o meserie, dacă nu eşti de acea meserie. Că nici eu nu pot să fac ortopedie pe oameni, cu toate că am terminat medicina veterinară. Pe câini pot, pe oameni nu pot", a declarat Ştefania Iftimia, preşedintele comisiei de deontologie din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari.

Doctoriţa acuzată nu a oferit un punct de vedere, însă avocatul crede doar că cineva vrea să-i păteze notorietatea.

"E foarte uşor să ştirbeşti reputaţia profesională şi umană. Dânsa este recunoscută din punct de vedere profesional pentru lucrările sale în domeniul acesta. Poate unele persoane sunt nemulţumite de traiectoria asta profesională, nu ştiu", a declarat Niţu Daniel, avocatul medicului.

Reprezentanții clinicii veterinare în care femeia prelua pacienții au refuzat să comenteze situația.

