Descoperirea a fost făcută întâmplător de un student care trecea prin apropierea sălii de examen şi voia să își sune părinții.

"Am vrut să-i contactez să-i anunţ că am rezolvat problemele pe care le aveam. Nu se trimitea niciun mesaj, iar încercând să-i sun mi-au dat ca şi cum nu ar fi fost în aria de acoperire. Trecând prin apropierea sălii am observat fiind în trecere că se dădea examen. Am sesizat în treacăt o pungă de cadouri sau ceva similar şi erau ma multe antene", a povestit studentul.

Plângere împotriva profesoarei care a folosit un dispozitiv de bruiaj

Vezi și

Profesoara de la Universitatea de Științele Vieții avea ascuns un sistem de bruiaj cu 16 antene. Dispozitivul împiedica orice comunicație pe o rază de cel puțin 100 metri.

Studenţii erau într-o sesiune specială de examinare. Practic, venise să-şi dea nişte restanţe mai vechi într-un amfiteatru similar cu acesta, chiar în această clădire. Deşi nicăieri în clădire nu există probleme cu semnalul. În momentul în care tinerii s-au aşezat în bănci pentru examen acest lucru s-a schimbat brusc.

Tânărul a alertat autorităţile în momentul în care a aflat de la alţi studenţi care erau în sala de examen că nu au reuşit să-şi folosească telefonul pentru a ajuta un coleg.

"Eu am făcut plângerea, după ce am discutat cu colegul. Au avut un prieten căruia i s-a făcut rău şi au vrut să sune la 112 când au ieşit afară şi nu au putut", a declarat studentul.

A doua zi, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a făcut o verificare în zonă.

"Măsurătorile au arătat că sursa de bruiaj provenea din interiorul Facultăţii de Medicină veterniară. Emisia neautorizată a fost oprită înainte ca personalul de specialitate al ANCOM să poată identifica dispozitivul care bruia", a declarat Vlad Bontea, vicepresedinte ANCOM.

Potrivit studenţilor, profesoara ar fi folosit timp de trei ani sistemul de bruiaj, blocând comunicațiile în peste 500 de ore de examene.

"A fost numită o comisie de cercetare disciplinară care o sa analizeze faptele aduse la cunostinta noastra de cate ANCOM. Noi nu am primit nicio sesizare din partea studentilor", a declarat Luminiţa Ailincăi, prodecanul de la Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi.

Folosirea dispozitivelor de bruiaj neautorizate este interzisă în România iar fapta se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Ai depus vreodată o reclamație legată de mâncarea din spital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰