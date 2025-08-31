Dincolo de frumuseţea de necontestat, puterea unor plante este de neegalat. Nu o spunem noi, ci specialiştii, care au creat un centru special de cercetare, chiar la noi în ţară, în Vâlcea. Aşa se face că mai multe soiuri de plante uitate au fost cultivate, studiate şi pregătite să se intersecteze aşa cum trebuie cu medicina naturistă.

După luni întregi de documentare, specialiştii din centrul dedicat plantelor medicinale au descoperit că fiecare specie are potențial terapeutic. De exemplu, frunza de brusture în formă de inimă cu margini zimţate poate fi considerată mană cerească pentru sănătate. "Ultima lui utilizare în generaţia bunicilor noştri era pentru diversele dureri articulare. Luau frunza şi înveleau zonele afectate de reumatism, zonele dureroase", explică inginerul Bogdan Neacşu.

Plantele medicinale, potenţial terapeutic

Altă plantă vine cu alte proprietăţi terapeutice: "Damiana Diffusa. Şi ăsta e fructul. Adaptogen, tonic nervos. Anxiolitic. În diverse afecţiuni ale sistemului nervos central".

Misiunea proiectului, spun inginerii, depășește simpla cultură a plantelor. "Este primul an al experiementului. A venit ideea de a cultiva plante medicinale neglijate în România pentru a ajuta oamenii din zonă să valorifice atât floarea spontană, cât să şi cultive plantele medicinale pentru a avea un plus de venituri. Este un proiect inedit pentru Romania", spune Bogdan Neacşu.

Specialiştii speră să dezvolte o linie specială, care să includă cât mai multe tincturi, ceaiuri şi creme naturale. Celor care folosesc aceste produse le surâde deja ideea.

Până acum, aproape 20 de soiuri de plante medicinale au rodit în spaţiul experimental.

