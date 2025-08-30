Planul Roşu activat, după ce două maşini s-au ciocnit pe A1. Sunt 8 victime, două încarcerate

Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate, informează news.ro.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti.

Circulaţia rutieră este restricţionată

"Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", a transmis IGSU.

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi 2 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi 2 ambulanţe SMURD de la ISU BIF. Circulaţia rutieră este restricţionată.

