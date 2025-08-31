Planul Roşu, activat în Cluj după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat: 11 persoane rănite, 3 grav

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane.

UPDATE: 11 persoane au fost rănite în urma accidentului din localitatea clujeană Dumbrava, unde un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Trei răniți sunt în stare gravă.

Autorităţile intervin, duminică, la un accident produs în localitatea Dumbrava, judeţul Cluj. Un autocar în care s-ar afla 20 de persoane s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

"Având în vedere natura evenimentului şi numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului Cluj a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului, la acest moment, au fost alocate 3 maşini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanţe SMURD, 4 ambulanţe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple şi 2 elicoptere SMURD", a transmis ISU Cluj.

Potrivit primelor informaţii, o persoană este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia.

